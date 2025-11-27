Con un cambio: la formación de Colo Colo para su duelo clave contra Cobresal

Colo Colo deja atrás la victoria sobre Unión La Calera y se enfoca en su próximo desafío para lograr el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana. Este viernes 28 de noviembre, el Cacique visita a Cobresal en un duelo clave por un pasaje internacional para 2026.

Albos y mineros tienen el mismo puntaje (44) en la tabla de posiciones, pero Colo Colo se está tomando el 7° y último cupo a Copa Sudamericana gracias a su mejor diferencia de gol. Es por eso que ninguno de los dos quiere perder el duelo que se jugará en El Cobre.

Este jueves, Fernando Ortiz paró la formación que utilizará frente a los legionarios en el norte del país. En ella destacan el regreso de Claudio Aquino después de cumplir su fecha de suspensión por tarjetas amarillas y la nueva ausencia de Esteban Pavez.

Para este encuentro, el entrenador repetirá el mediocampo que le permitió hacer uno de sus mejores partidos contra La Calera, sumando a Claudio Aquino en la delantera. Por otro lado, Arturo Vidal, suspendido por cartulinas amarillas, no participará del encuentro.

Un cambio en Colo Colo: regresa Aquino y sale Hernández

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Cobresal por la Liga de Primera 2025

La formación de Colo Colo ante Cobresal

Con todo esto, la formación de Colo Colo ante Cobresal será con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino, según ESPN.

Ante el regreso de Aquino, el damnificado es Leandro Hernández. El Cacique saldrá sin jugadores Sub 21 en su alineación titular para este encuentro. Aún le quedan 48 minutos juveniles por cumplir.