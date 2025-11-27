Es tendencia:
Colo Colo

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Cobresal por la Liga de Primera 2025

Albos y Mineros se enfrentan por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo se prepara para la penúltima fecha del torneo nacional.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo se prepara para la penúltima fecha del torneo nacional.

Colo Colo triunfo en la Ruca, los albos fueron superiores al cuadro cementero y golearon por 4-1 con Lucas Cepeda que abrió el marcador en el minuto 8′, seguido de Javier Correa (16′), Víctor Felipe Méndez (25′) y Salomón Rodríguez (85′).

Con este triunfo, el Cacique consigue una racha de tres victorias seguidas y busca mantener el buen rendimiento en las dos últimas jornadas del Campeonato Nacional, donde su próximo rival por la fecha 29 será Cobresalque será local en el Estadio El Cobre.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Cobresal? Transmisión confirmada

Colo Colo vs. Cobresal juegan este viernes 28 de noviembre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio El Cobre, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Mineros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

