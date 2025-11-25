Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo vs. Cobresal Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Albos y Mineros se medirán por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Los albos jugarán la penúltima fecha del campeonato contra los Mineros.
Colo Colo ganó en casa este fin de semana, así es, porque los albos fueron superiores al cuadro cementero y golearon por 4-1 con Lucas Cepeda que abrió el marcador en el minuto 8′ y seguido de Javier Correa (16′), Víctor Felipe Méndez (25′) y Salomón Rodríguez (85′).

Con esta victoria, el Cacique consigue una racha de tres victorias seguidas y busca mantener el buen rendimiento en las dos últimas jornadas del Campeonato Nacional, y su próximo rival en la fecha 29 será Cobresal, que será local en el Estadio El Cobre.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Cobresal? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Cobresal juegan este viernes 28 de noviembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio El Cobre, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Mineros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

