Colo Colo ganó en casa este fin de semana, así es, porque los albos fueron superiores al cuadro cementero y golearon por 4-1 con Lucas Cepeda que abrió el marcador en el minuto 8′ y seguido de Javier Correa (16′), Víctor Felipe Méndez (25′) y Salomón Rodríguez (85′).
Con esta victoria, el Cacique consigue una racha de tres victorias seguidas y busca mantener el buen rendimiento en las dos últimas jornadas del Campeonato Nacional, y su próximo rival en la fecha 29 será Cobresal, que será local en el Estadio El Cobre.
¿Cuándo juega Colo Colo vs. Cobresal? Horario y dónde ver EN VIVO
Colo Colo vs. Cobresal juegan este viernes 28 de noviembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio El Cobre, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.
El partido entre Albos y Mineros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
