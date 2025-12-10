Cobresal tomó el último cupo a Copa Sudamericana y será parte de la próxima edición del campeonato, por lo mismo, el conjunto Minero ya piensa en lo que será la próxima temporada, donde tendrían en el radar a un jugador uruguayo que quedará libre.

Una de sus figuras, César Munder anunció que no seguirá en el club, a lo que se suman rumores sobre otras posibles salidas. Ante esto, uno de los jugadores de Unión Española que no renovó su contrato podría llegar a los Mineros.

El jugador de Unión Española que suena en Cobresal

El conjunto hispano terminó una de las temporadas más tristes de su historia, donde quedó en el último lugar de la tabla, perdiendo la categoría y por eso, deberá disputar la próxima temporada en Primera B.

Ante esto, el club espera la salida de gran parte de sus figuras, entre ellas Agustín Nadruz, donde según reveló el periodista Renzo Luvecce, está en el radar de Cobresal.

“Me indican que se comunicaron con el entorno para consultar condiciones y comunicarle que les gustaría contar con sus servicios en la próxima temporada”.

Añadiendo que “el volante quedará libre a finales de 2025, no renovará contrato con Unión Española 🇪🇸 y podría aparecer otro equipo en la pelea por su fichaje”.

Agustín Nadruz no seguiría en Unión Española y Cobresal lo tiene en la mira/Photosport

La carrera de Agustín Nadruz

El jugador uruguayo de 29 años comenzó su carrera en Peñarol, para luego pasar por clubes como Boston River. También tuvo un paso por Argentina donde jugó por Atlético de Rafaela.

El 2021 llegó a Chile, donde militó en clubes como Curicó Unido y Deportes Iquique, llegando el 2025 a Unión Española.

