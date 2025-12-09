Este mercado de fichajes para la temporada 2026 tendrá varios destacados jugadores que estarán libres para fichar en algún club. Uno de ellos es César Munder, quien viene de cerrar una gran temporada a nivel personal en Cobresal.

El atacante de 25 años logró clasificar a la Copa Sudamericana con el cuadro minero, boleto que sellaron en gran medida gracias a un golazo que le anotó a Colo Colo el pasado 28 de noviembre en El Salvador.

Fue el mismo jugador nacido en Cuba quien confirmó que ya jugó su úlitmo partido en Cobresal y que luego de las vacaciones analizará las opciones de mercado que lleguen para seguir con su carrera.

Munder será protagonista del próximo mercado de fichajes

El delantero de 25 años aseguró a TNT Sports en la Gala Crack 2025 que “jugué mi último partido en el club. Me tocó estar un rato largo en El Salvador, muy agradecido de Cobresal, cerrarlo de esta forma me hace muy feliz”.

César Munder será uno de los protagonistas en el próximo mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

“Ahora viene un período de vacaciones, la idea es descansar, desconectar y ver después qué fluye… Uno siempre tiene metas y objetivos, uno siempre quiere seguir progresando, pero insisto, quiero tomarme este tiempo para dejar que fluya todo”, agregó.

En ese sentido, el delantero cuyo tanto a Colo Colo fue nominado algol del año concluyó que “se agradece la nominación, entré al último, pero se agradece la consideración. Tremendo, he visto muchas veces el gol. Esta nominación es un premio al esfuerzo”.

Los números de César Munder en este 2025

En esta temporada 2025 con Cobresal el delantero jugó un total de 31 partidos, siendo 27 por la Liga de Primera y cuatro en la Copa Chile. Anotó siete goles y dio tres asistencias en 2434 minutos de acción.