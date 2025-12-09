Colo Colo sigue analizando lo que fue el terrible cierre de año de este lamentable 2025. El Cacique se quedó sin competencias internacionales para la próxima temporada, esto a pesar de que ante Cobresal y Audax Italiano tuvo en sus manos la opción directa de clasificar aunque sea a la Sudamericana.

Más allá de las críticas al pobre manejo de Fernando Ortiz como DT del equipo, hay algunos dardos que sí o sí tienen que ir al plantel. Y es que es imposible entender este pésimo año para los albos sin ver el tremendo bajón de rendimiento de algunos jugadores.

Por lo mismo la poda que se viene será importante, sobre todo pensando en la reconstrucción urgente que necesita la planilla del Cacique. Y ojo, que no hablamos solo de jugadores que cierran algún ciclo, sino que también los que se irán a préstamo.

Los seis jugadores que se van a préstamo de Colo Colo

De acuerdo a información entregada por El Mercurio, en las oficinas del Estadio Monumental ya se conformó el primer listado de los jugadores que dejarán por un tiempo el club mediante un préstamo.

Esta lista está encabezada por un referente como Esteban Pavez (volante), quien fue prácticamente borrado por Ortiz de la titularidad. Uno de los capitanes albos será acompañado por Salomón Rodríguez (delantero), Brayan Cortés (arquero), Bruno Gutiérrez (defensa), Cristián Riquelme (defensa) y Daniel Gutiérrez (defensa).

Esteban Pavez tendría las horas contadas en Colo Colo de cara al 2026. | Foto: Photosport.

Junto con Pavez, otro nombre que llama la atención es el de Brayan Cortés, quien justamente volverá al club tras terminar una cesión en Peñarol de Uruguay. Pese a esto, el iquiqueño no tendrá espacio en el Cacique, buscando otra forma para que deje el club.

Es de esperar que este listado vaya creciendo con el correr de los días, sobre todo por los mismos jugadores que, al igual que Cortés, volverán al equipo tras sus cesiones en otros clubes del fútbol chileno.

