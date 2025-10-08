Colo Colo no pudo mantenerse por la senda del triunfo. La noche de este miércoles el Cacique sufrió una dolorosa derrota por 2 a 1 ante Deportes Puerto Montt en su último amistoso antes del reinicio de la Liga de Primera.

Justo antes de visitar a Coquimbo Unido, el equipo de Fernando Ortiz cayó ante los Delfines con un equipo alternativo y que tuvo a dos “villanos”. Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez no lo pasaron nada de bien, siendo parte importante del revés.

Ambos jugadores sufrieron errores infantiles en el empate, en una expulsión y el gol de la derrota. Una situación que preocupa a los hinchas y que les quita terreno en una pelea para ser titulares en el nuevo proceso.

Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez sufren noche para el olvido en Colo Colo

La visita de Colo Colo a Deportes Puerto Montt fue para el olvido para Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez. Ambos canteranos del Cacique protagonizaron errores terribles que le costaron una derrota ante los Delfines.

Colo Colo cayó con Deportes Puerto Montt en su amistoso.

Después de ir ganando con gol del cortado Cristian Riquelme, el Eterno Campeón salió al segundo tiempo algo perdido. El equipo se vio errático con algunos cambios y reflejo de ello fue lo que pasó con la dupla del fondo.

Primero fue en los 67′ minutos cuando un balonazo que no significaba peligro generó un caos. Eduardo Villanueva salió a despejar muy adelante, no vio a Bruno Gutiérrez y sufrieron un choque que le dejó el gol servido a Giovanni Bustos.

Pero eso no sería todo, ya que al defensor le quedaba ver una tarjeta roja infantil. En los 72′ y cuando se disputaba un balón en el rincón de la cancha, su rival se le escapó y lo bajó. La segunda amarilla fue inevitable y terminó dejando a Colo Colo con 10 hombres.

Todavía quedaba el golpe letal, el que llegaría a los 78′ cuando un remate a distancia se le coló. José Cárdenas intentó algo que no llevaba peligro, pero Eduardo Villanueva no estuvo atento al momento de atajar, dejando pasar la pelota por sus piernas y sellando el 2 a 1 de Deportes Puerto Montt.

Los episodios no los ayudan en nada ni para sumar confianza ni para la valoración de Fernando Ortiz. El Tano le dio su respaldo a ambos, pero ninguno le respondió como correspondía.

Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez vivieron una pesadilla en el sur del país. Colo Colo lamenta otra derrota en medio de una reestructuración que parece estar costando más de lo esperado.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez dan vuelta la página para enfocarse en lo que viene con Colo Colo. El Cacique se prepara para el reinicio de la Liga de Primera, donde visitan al líder Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025