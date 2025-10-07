Nicolás Córdova se está llenando de críticas por el cuestionable rendimiento de la selección chilena Sub 20. El entrenador logró clasificar raspando a los octavos de final en el Mundial, salvándose de una vergüenza mayor solo por las tarjetas amarillas que vio el combinado de Egipto en el Grupo A.

Lamentablemente de la mano del DT de 46 años el equipo no ha podido brillar. Lo peor es que además se ha enfrascado en innecesarias discusiones con la prensa por los malos resultados, algo que llama la atención pensando en lo enfocado que puede estar en el cargo.

Uno que salió a criticar el manejo futbolístico de Córdova en este Mundial Sub 20 fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que todavía no sabe a qué juega su equipo.

Las críticas de Barticciotto a Nicolás Córdova

“Yo no sé cómo es la característica de este Chile, no se ve claro a lo que quiere jugar y en eso estamos todos de acuerdo”, declaró el ex Colo Colo.

En ese sentido el ídolo albo aseguró que “este equipo todavía no tiene un funcionamiento de acuerdo a lo que supuestamente quiere Nicolás Córdova”.

Para cerrar y adelantado lo que será el duelo ante México, el ex jugador avisó que “será un partido difícil. México trabaja bien en las inferiores y no se traslada en la adulta. Fueron campeones del mundo y yo digo ‘pucha, están trabajando bien, no es que los cambian a cada rato como nosotros”.

¿Cuándo juega la selección chilena Sub 20 ante México?

La Roja se enfrentará al combinado azteca por los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.