La selección chilena está en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025, e espera del duelo contra México por el paso a la ronda de los ochos mejor. Y los aztecas hasta ahora son un de los mejores equipos, por puntos y “métricas”.

México viene de destacar empates contra Brasil, y España. más el triunfo contra Marruecos. La selección chilena sub 20 cosecho triunfo ante Nueva Zelanda y derrotas contra Japón y Egipto, y lo peos de todos fue la forma con nulas señales de fútbol.

Ya en octavos, Patricio Yáñez fue irónico en Deportes en Agricultura sobre el futuro de La Roja juvenil: “¿se renuevan ilusiones? Parte todo de nuevo. Pero no hay por dónde agarrarse y pensar que mañana va a ser un buen partido de esta selección chilena. Y parte ante uno de los mejores equipos de la fase de grupos“.

ver también A la selección chilena se le aparece el cuco mexicano del Mundial Sub 20: el crack de 16 años que ahora va por La Roja

Que México se enfríe con la vaguada costera…

El ex delantero expone que “México tiene al mejor jugador del campeonato, tiene 16 años. México es un rival difícil. Y ya estamos pensando en qué es lo que pueda hacer México. Quizás que reciban una mala noticia y por eso u otra cosa se vengan abajo. O que entre la vaguada costera y se enfríen“.

Pato Yáñez duda que Chile pueda ganarle a México e ironiza con la vaguada costera de Valparaíso.

“No hay elementos para pensar en algo mejor. enfrentaste a selecciones muy débiles, donde el aspecto físico era lo más relevante… ahora vas a enfrentar a un rival de buen aspecto físico y que además juega bien“, complementó Pato Yáñez.

Publicidad

Publicidad

El hoy comentarista sostiene que “no sé de dónde nos podemos agarrar para apostar por un triunfo, no veo por dónde. Tendría que pasar una de esas cosas que pasan rara vez cada cien años“.

ver también Presidente del Colegio de Entrenadores se molesta con Nico Córdova: “Su discurso hiere a los demás colegas”

“Si mañana Chile le mete tres goles a los mexicanos, que alguien me explique eso, pero yo no tengo ningún elemento para pensar que eso pueda pasar. No tengo elementos, netamente futbolísticos, por lo que ha rendido este equipo“, sentenció Patricio Yáñez.