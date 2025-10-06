El mediocampista Obed Vargas es una de las grandes figuras de México en el Mundial Sub 20, por lo que aparece como amenaza antes de enfrentar a Chile en los octavos de final.

El volante está en un gran momento, pues hace pocas semanas le ganó la final de la Leagues Cup a Lionel Messi, representando al Seattle Sounders. Algo que lo tiene muy agrandado.

“Fue un momento muy especial en mi carrera. No sé cuánta gente le ha ganado una final a Messi, pero feliz por el grupo, el equipo que hizo un gran trabajo”, señaló tras clasificar segundo con México en el Grupo C del Mundial.

Además jugó el Mundial de Clubes de la FIFA a mediados de año, lo que demuestra que se trata de un jugador que ya tiene mucha experiencia.

Obed Vargas jugando contra Lionel Messi

Vargas confía que México le ganará a Chile

Obed Vargas asegura que en el plantel mexicano hay mucha confianza para llegar alto en este Mundial. “No le tenemos miedo a nadie, no nos importa cuál sea el nombre de la Selección de enfrente”, manifestó.

“Creo que tenemos una gran generación, pero como lo hemos platicado, no nada más con los nombres o la experiencia vamos a ganar los partidos, tenemos que ir y mostrar cada día y en cada partido y en cada entrenamiento”, agrega.

Sostiene además que “creo que aparte de la gran calidad que tenemos la gran fortaleza de este grupo es la mentalidad, lo que he aprendido durante mi carrera, es que si no tienes esa mentalidad ganadora y competitiva, es muy difícil llegar lejos, y creo que este grupo lo tiene”.

Obed Vargas se trata de un proyecto muy interesante para la selección mexicana, pues está valorado en 9.3 millones de dólares a sus 20 años.

