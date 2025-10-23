Luego del papelón de Chile en el Mundial Sub 20, el medio y hasta sus propios ex dirigidos le cayeron con todo a Nicolás Córdova. Y hubo una que no fue llamado al torneo y que acaba de gritar campeón en Brasil: Tomás Roco, quien le dio con todo al DT nacional.

Mientras muchos lo pedían para jugar el torneo en su país, el hábil jugador que la rompe en el Brasileirao juvenil se descargó. Al respecto, reclamó que “quería la oportunidad, ni siquiera para ir al Mundial, sino que de mostrarme en un entrenamiento e ir a un microciclo”.

“Ni siquiera estaba pensando en ir al Mundial, quería estar en la Selección. Me habló el coordinador de la Roja, me pidió el pasaporte y al final no pasó nada. Me dolió un poco no estar, por lo bien que lo venía haciendo en Fortaleza”, dijo a AS Chile.

Tomás Roco sin filtro contra Nicolás Córdova

Apelando a la recordada frase de las métricas, el ex loíno que sondeó Colo Colo este año no se guardó nada y siguió con el desahogo por no ir al Mundial Sub 20 de Chile con Nicolás Córdova.

“Me sentí decepcionado al no ser nominado al Mundial Sub 20… No entendí eso de las métricas”, gritó el habilidoso chileno, quien apunta a dar el salto al primer equipo del team brasileño.

Y los números lo avalan para haber tenido una chance en la selección de Nicolás Córdova. Así lo dejó él en claro, agregando que fueron días terribles mientras veía el Mundial por TV.

“Hice cinco goles y cuatro asistencias en el Brasileirao Sub 20, esas cifras no te mienten. No quería ni ver el celular, tuve un bajón horrible, una decepción enorme”, cerró.

