Fracaso es una palabra que ha ido asociada hace mucho tiempo con nuestro fútbol. Ya sea la Selección Adulta o las Menores, todo se resume en redundantes decepciones. El Mundial Sub-20 es otro capítulo más de una historia que acumula años.

Pero hubo tiempos en los que la Selección Chilena era sinónimo de confianza y buen juego. Toda una generación pudo disfrutar de glorias históricas, entre la llegada de Marcelo Bielsa y la conducción de Juan Antonio Pizzi (aunque haya recibido frutos de algo que no sembró).

En ese grupo de jugadores, nombrados como la Generación Dorada, uno que resaltó fue Claudio Bravo. El portero chileno disfruta de su vida después del fútbol y aprovecha de opinar sobre el acontecer de su anterior profesión.

Claudio Bravo se las toma con Nicolás Córdova

¿El mejor arquero de toda la historia del fútbol chileno? Probablemente, la mayoría de los chilenos respondería que sí. Es por eso que la palabra de Claudio Bravo tiene un peso importante.

En esta ocasión, a través de su cuenta de Facebook, se puede considerar que el portero le dio una seria lección al actual DT de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, sobre todo tras el fracaso del Mundial Sub-20. “En Chile se llenan de pruebas técnicas, de cronómetros, de evaluaciones estéticas del juego, y olvidan que el fútbol, como la vida, se sostiene con corazón, coraje y sacrificio. Porque el fútbol no es solo jugar bien”, señaló el ex portero.

“Nuestro fútbol no necesita más promesas con videos editados. Necesita jugadores que se ganen el respeto, no con likes, sino con cada choque, con cada mirada que diga: por aquí no vas a pasar“, cerró Claudio Bravo, una palabra con autoridad en el mundo del fútbol.

¿Qué resultados sacó Chile en el Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 ganó el su debut ante Nueva Zelanda, por 2-1. Luego, vinieron tres derrotas: ante Japón (0-2), ante Egipto (1-2) y en octavos, ante México (1-4).