El Mundial Sub-20 pisa territorios definitivos. La cita planetaria se juega en nuestro país y ha recibido ciertas loas por parte de los entendidos en materia futbolística. Pablo Milad sonríe.

No obstante, la idea original del mandamás de la ANFP y de la Federación no tenía que ver con un Mundial de la categoría de menores de veinte años. Milad iba por el premio grande, ser sede de un partido de la Copa del Mundo de 2030, pero quedó debajo de esa micro.

Finalmente, para el Mundial 2030, Buenos Aires, Asunción y Montevideo recibirán un partido cada una de la primera fase. Santiago de Chile fue borrado del mapa, pero a Chile le dieron, en su lugar, el Mundial Sub-20. Eso, pese a que nuestro país estaba en el plan inicial. ¿Qué pasó?

Revelan la traición de Alejandro Domínguez

Este miércoles, Fernando Agustín Tapia narró una historia que tiene directa relación con la fiesta del fútbol que se desarrolla en nuestro país. El periodista aseguró que fue Alejandro Domínguez el que bajó a Milad del proyecto del Mundial 2030.

“Una fuente de información me dijo, a propósito del Mundial Sub-20, que cuando fue Milad a Zurich para ver qué hacer (para tener una sede en el Mundial 2030) con Gianni Infantino, este le dijo: ‘Entiéndete con Domínguez. Él me vino con la propuesta y me dijo que ustedes estaban fuera’“, comenzó diciendo.

“Es escandaloso el sometimiento. En los próximos días llegan Domínguez e Infantino a Chile y van a ser recibidos como jefes de Estado. Van a haber elogios de lado y lado”, añadió FAT, quien llamó a este escenario “el baile de las máscaras”.

¿Cuándo va a ser la final del Mundial Sub-20?

La final se jugará el domingo 19 de octubre. Los rivales saldrán de los cruces entre Marruecos y Francia, por un lado, y Argentina y Colombia, por otro. Se jugará en el Estadio Nacional.