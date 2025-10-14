Estamos llegando a instancias decisivas del Mundial Sub-20 jugado en nuestro país. La Selección Chilena quedó eliminado en los octavos de final y ahora sólo nos queda observar la gloria ajena.

Sin embargo, las historias buenas que siguen surgiendo de la cita planetaria, bien hay que resaltarlas. Aunque, buenas entre comillas. Porque lo que le sucedió a Saimon Bouabré es insólito

El delantero galo llegó a la cita mundialista tarde, cuando Francia ya estaba clasificada a los octavos de final. Y se tuvo que ir temprano, al mismo tiempo, porque el Neom SC, equipo saudí en el que milita, lo llamó de vuelta.

Compañero de un amigo de Alexis Sánchez

Con apenas 19 años, Saimon Bouabré tuvo que tomar una ardua decisión en su vida. Estaba en el AS Mónaco, donde obtenía cada vez más minutos. Pero su idea era salir del club monegasco y en el horizonte se instalaba el Olympique de Marseille.

Todo parecía encaminado cuando, de repente, Bouabré sorprendió a todos y terminó fichando en el Neom SC, club saudí donde comparte con Alexandre Lacazette, amigo y ex compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal. Fue este club el que no le permitió estar en la fase de grupos del Mundial Sub-20 con la Selección de Francia y el que hizo que se fuera antes de tiempo, sin poder disputar las semifinales. Un caso inédito en estas competencias. Sobre todo, porque fue figura en los duelos de Les Bleus.

Saimon Bouabré le anotó a Noruega en cuartos de final del Mundial Sub-20 | Photosport

Un caso que pone furioso al fútbol francés

Lo cierto es que la partida del jugador de raíces marfileñas a Arabia Saudita no es un caso aislado. Los juveniles franceses parten cada vez más jóvenes fuera de la competencia gala y, de hecho, el propio Saimon Bouabré tiene cuatro compañeros de su misma nacionalidad en el Neom SC.

Su caso es parte de lo que los propios franceses han comenzado a llamar “el peligro para el fútbol galo”. Es que cada vez son más los jóvenes que dejan el país de Europa Occidental antes de crecer en un club nacional y prueban suerte en destinos exóticos.

Enzo Millot, uno de los más importantes prospectos del fútbol francés, también hizo lo mismo, eligiendo Arabia Saudita en vez del Atlético Madrid. Medio Oriente, con sus petrodólares, parecen un lugar interesante para quienes quieren dinero rápido.

