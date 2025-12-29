Colo Colo Femenino ha tenido nombres que quedaron para siempre en la memoria de sus hinchas, y uno de ellos es Romina Parraguirre. A los 35 años, la exdelantera puso punto final a su carrera profesional, cerrando una etapa llena de logros.

Parraguirre defendió a la Roja en la Copa América Femenina de 2006 y 2010, el Mundial Sub 20 de 2008 y los Odesur 2014. Además, fue campeona con el Cacique y sumó varios premios individuales.

Aunque el retiro fue anunciado en septiembre, en los últimos días Colo Colo la despidió oficialmente en redes sociales, destacando sus dos títulos con el club: el Torneo 2010 y la Copa de Campeonas 2015, tras 23 años de carrera.

La nueva vida de Romina Parraguirre

En diálogo con Las Últimas Noticias, explicó que la determinación de poner fin a su carrera llegó luego de sufrir una rotura de ligamentos cruzados a comienzos de año, un golpe duro que, reconoce, le costó mucho asumir: “Fue una pena super silenciosa que traté de evitarla. Lo hablé con poca gente, con personas que sabía que podían entenderla y que pudieron acurrucarme. Pero siento que ya era el momento, y fue la mejor decisión“.

La exportera de actualmente 35 años, relata que el proceso de recuperación será extenso: “La operación que debo realizarme es compleja con una recuperación larga. Debo hacerme un injerto de hueso en la primera operación y recién ahí me operarán el ligamento. Uno nunca sabe, quedan muchos años por delante y quiero estar bien para el resto de la vida si me dedico a ser coach”.

“Fue lo mejor que he hecho en la vida, porque descubrí otra cultura. Cuando mi familia me ha venido a ver, mi papá me dice ‘hija, quédese. No vuelva nunca más’. Y es verdad, yo me quedaré para siempre en Australia, soy feliz acá“, comentó a LUN.

La ex Colo Colo, relata que, con el tiempo, el fútbol pasó a ser su segundo trabajo, y que en Australia descubrió una nueva profesión, sumando además su formación en Pedagogía en Educación Física: “Durante los años fui estudiando, hice varios diplomados, cursos y hoy soy gerente de operaciones de una empresa que hace reportes médicos para la gente que tiene pérdida de audición“, sentenció.