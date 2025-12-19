Romina Parraguirre se retira del fútbol con 35 años. La arquera que jugó en U de Chile, Colo Colo y Santiago Morning, además de la selección chilena, dejó un sentido mensaje de despedida en sus redes.

“Llegó el momento. Después de 23 años, anuncio con mucha humildad que doy un paso al costado como portera de fútbol“, comenzó señalando la Romi que fichó en el 2025 en el Sydney Olympic, de Australia, aunque jugó poco por una lesión de ligamento cruzado.

Agregó que “me retiro agradecida, con el corazón tranquilo y lleno de recuerdos que guardo como tesoros”.

Entiende que haberse dedicado al deporte fue una bendición. “Gracias fútbol, por acompañarme desde niña, por enseñarme disciplina, respeto, esfuerzo, compañerismo y muchos otros valores. Por las alegrías, los desafíos y también por las lecciones duras que me hicieron crecer”.

Uno de los premios que recibió Romina Parraguirre en Australia como mejor arquera

Romina Parraguirre agradece por su carrera

Parraguirre luego manifestó que daba las gracias “por las personas maravillosas que conocí en el camino, por quienes me apoyaron, por quienes creyeron en mí y por todos los que compartieron un entrenamiento, un partido o una conversación”.

Entiende que “mi carrera tuvo momentos buenos y otros más difíciles, pero cada paso valió la pena. El fútbol me llevó lejos, incluso al país donde siempre soñé vivir (Australia), y por eso estaré eternamente agradecida”.

Romina Parraguirre jugó en Australia el 2025

“Hoy cierro esta etapa, pero no me voy del todo. Quiero seguir aportando, ayudando y acompañando a que más arqueras apasionadas sigan persiguiendo sus sueños”, indicó.

Finalmente señaló “gracias fútbol y gracias a cada persona que formó parte de estos 23 años”.