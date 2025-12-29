Queda muy poco para que comience la Kings World Cup Nations 2026, la cual se realizará en Brasil y donde Chile competirá con una selección que tiene jugadores a históricas figuras de la Roja como Arturo Vidal y Mathías Vidangossy.

La Kings League es una liga de fútbol 7 creado por el ex Barcelona, Gerard Piqué, y el streamier Ibai Llanos. El evento junta al mundo del deporte con el de la creación de contenido, donde se juegan 40 minutos y mezclan reglas del fútbol clásico y videojuegos.

Mathias Vidangossy adelanta lo que se viene en la Kings League

El recordado jugador chileno, que pasó por clubes como Colo Colo, Everton y Unión Española, es una de las grandes figuras de la liga y se refirió a la revelación de que el esperado evento será transmitido por televisión.

“Me gusta que Canal 13 vaya a transmitir la Kings League, porque lo que le falta es difusión y masividad, que más gente la conozca, porque no se ha dado a conocer mucho, y alguien tiene que ser el pionero que se haga cargo de eso. Para mí es una dinámica que va creciendo país a país, y hay que aprovechar ese boom”, comentó el jugador.

Agregando que el equipo tiene grandes posibilidades de tener un buen desempeño. “No es fácil ganar, porque es un torneo con mucha exigencia física y muchas reglas, así que los equipos que llevan más tiempo jugando corren con ventaja. Pero espero que demos una sorpresa, tenemos la ilusión de dar un buen torneo”.

Vidangossy añade que la oportunidad de sumarse a la Kings League llegó cuando jugaba en Curicó Unido.

“Yo ya estaba en la parte final de mi carrera, y entrar a esta liga me hizo volver a ser niño, ha sido un cambio muy bueno para mí. Para mi forma de jugar fútbol, es un formato que me entretiene mucho porque tiene duelos donde juegas un uno contra uno o un dos contra dos”.

“Tiene más adrenalina y te hace sentir emociones rápidas, y por eso mismo es un torneo que apunta a la gente más joven, que busca cosas más inmediatas”.

