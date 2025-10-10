Mathías Vidangossy tuvo un paso por tres años en Colo Colo donde mostró algunos chispazos de su talento. El atacante, que era una de las grandes figuras de la Selección Chilena Sub 20 que fue tercera en el Mundial de Canadá, incluso se dio el gustito de ser campeón con los albos.

Sin embargo, ese logro de levantar una copa por el que luchan varios jugadores no fue el momento que más disfrutó de su paso por el Estadio Monumental.

En conversación con el programa Te quiero ver de TNT Sports el ex jugador aseguró que tuvo momentos altos y bajos en el Cacique, aunque hay uno en particular que lo marcó. Y ojo, que no fue bajar una estrella con los albos.

La confesión de Vidangossy de su paso por el Cacique

“Fue como la vida, me tocó estar en altos y bajos con Colo Colo. Me tocó ser banca, no ser citado y me tocó jugar y que la gente te reconozca”, partió diciendo el ex atacante.

En ese sentido, Vidangossy sostuvo que “me tocó salir campeón con Colo Colo, pero no era titular, jugaba menos. Entonces ahí dentro de salir campeón, tú estás en esta autosugestión de seré bueno o no seré bueno. Al final no me tocó vivir tanto ese campeonato de Colo Colo y disfrutarlo, disfruté mucho más la época de Labruna”.

Vidangossy jugó 57 partidos en su paso por Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Hice goles, no tantos, pero siempre que preguntan esta parte con el único entrenador que juegue harto fue con Labruna. Nos tocó una rueda muy buena. En ese momento sentí el cariño de la gente hacía mí. Me reconoció harto, fueron muy respetuosos, uno recuerda eso igual con cariño”, agregó.

Para cerrar el ex jugador valoró a la fanaticada del Cacique, asegurando que “es una tremenda hinchada, la más grande de Chile. Si te va bien te suben al cielo y si no te está yendo bien te van a juzgar más, te van a criticar más. Si no estás preparado para eso es duro, pero si te va bien el ego te crece”.

Los números de Mathías Vidangossy en Colo Colo

En sus tres años en el Cacique el atacante jugó un total de 57 partidos, donde anotó tres goles y dio cuatro asistencias. Con los albos se consagró campeón del Clausura 2014 de la mano de Héctor Tapia.

