ver también A lo crack: Los goles y lujos de Mathias Vidangossy en su debut por la Kings League

Este talentoso volante que mostró parte de su calidad en Colo Colo sigue ligado al fútbol y será parte del plantel que dirige un campeón de la Copa Libertadores 1991 junto al Cacique en la Kings League. Sí, tal como leen. El Cacique es un punto en común entre este habilidoso y su nuevo DT.

Las referencias son para Mathías Vidangossy, un jugador de mucha técnica que surgió en las inferiores de la Unión Española que ilusionó a varios en Chile con su participación en el Mundial Sub 20 de Canadá en 2007, donde el equipo de José Sulantay alzó el tercer lugar. De hecho, el Villarreal de España compró su pase tras el rendimiento que mostró en ese torneo.

Sabido es que Vidangossy lleva un buen tiempo en la Kings League, donde en cada partido muestra su creatividad con el balón en los pies. Este martes 2 de octubre, fue anunciado como jugador de Aniquiladores FC, que dejó su participación en el certamen español para disputar la versión americana.

Mathías Vidangossy en acción durante el Mundial Sub 20 ante Nigeria. Jugó en Deportes Melipilla, Curicó Unido y San Luis de Quillota. Llegó al Cacique en 2012 desde Deportes La Serena. (NESTOR PONCE/PHOTOSPORT).

La institución, presidida por el creador de contenidos Juan Guarnizo, cambió su rumbo debido a proyectos personales de su timonel. Tiene 5,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, como para que se hagan una idea de su importancia en ese ítem.

ver también Vidangossy detalla su resurrección en la Kings League: “Volví a disfrutar como hace rato no lo hacía”

Kings League: El ex Colo Colo Mathías Vidangossy será dirigido por un campeón de la Libertadores

Mathías Vidangossy no será el único con experiencia en Colo Colo en los Aniquiladores FC de la Kings League Americas, pues el DT es un delantero que supo ser campeón de la Copa Libertadores con el Cacique en 1991. Aunque no jugó ningún minuto en el certamen más deseado del continente.

Publicidad

Publicidad

Mathías Vidangossy celebra uno de los tres goles que marcó en Colo Colo. También regaló cinco asistencias en 49 partidos. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Las alusiones son para Sergio Verdirame, el Pibe, quien es el entrenador del equipo. Lo fue también en España. Y para él resultó cómodo el cambio de sede a México, pues lleva varios años radicado en Monterrey, donde jugó y emprendió con un restorán.

Hace poco, el Pibe Verdirame le dio una entrevista a RedGol, donde contó parte de su vida actual. “Nuestro equipo se trasladó a la Ciudad de México. Dirigí a Colombia en la Kings League, la liga de Gerard Piqué. Y llegamos a la final del mundo contra Brasil. Muy contento”, le dijo a nuestro querido Paulo Flores.

Publicidad

Publicidad

Sobre su nula participación en la cancha para el título de la Libertadores también habló. “Fue un aprendizaje. Yo me sentí campeón. Participé a mi manera. Me gustaba hacer un buen grupo. Lo teníamos. Lo pasé muy bien. Después pedí salir porque quería jugar. Con Jozic no jugué mucho, pero no le guardo ningún rencor”, expuso Sergio Verdirame, quien considera a Arturo Salah como un padre. Y hoy cuenta los días para comenzar la acción con el chileno Mathías Vidangossy en su plantel.