La vacunación contra el Covid-19 ha sido tema en todo el mundo. En el fútbol también ha sido un tema, donde se le ha pedido a los jugadores del Campeonato Nacional que procedan con el proceso por el resguardo de la salud de todos los compañeros. Algo que Mathías Vidangossy rechazó en Deportes Melipilla y que tuvo al atacante bajo la mirada de la dirigencia.

Si bien tras finalizar la temporada se puso fin a su contrato, el mismo atacante revela que no tuvo nada que ver con su determinación a rechazar la inoculación, donde todo fue por algo futbolístico conversado con el entrenador.

“No es efectivo. La conversación con el cuerpo técnico es que no quería que siguiera y es respetable la opinión. Pregunté si era obligación vacunarme, me dijeron que no, y seguí de esa manera", contó Vidangossy en Los Tenores de radio ADN.

En ese sentido, el atacante que está buscando club en Primera Divisón, entregó detalles de su postura y que tienen que ver con su proceso que ha debido llevar adelante con la depresión.

"Hubo muchas cosas que me ayudaron en mi depresión, cosas que investigué, comprobé y me ayudaron a dejar las pastillas. En este caso, no me quise vacunar por lo mismo, siento que estoy bien, trato siempre de estar preocupado de mis pensamientos, mis emociones y de mi alimentación, de cosas que puedan ayudar a mantener el cuerpo fuerte. Trato de ser respetuoso con la gente que lo quiere hacer", detalla.

Por lo mismo, vuelve a repetir que está agradecido del club, porque siempre fueron respetuosos con su determinación, aunque asegura que si lo llegan a obligar tendrá que darse un momento para reflexionar.

"A la misma vez, cuando supe que no seguía en Melipilla di las gracias por las redes sociales, porque fue un equipo súper respetuoso conmigo. A la hora de mi decisión me respetaron, a la hora de las concentración me hacían concentrar solo, nunca vi una mala cara ni queja. Fueron super respetuosos y les di las gracias. Como no era obligación decidí no hacerlo. Si obligan a vacunar, lo tendré que replantear, lo haré. No estoy vacunado, estoy tranquilo, inmunológicamente estoy bien, me preocupo de estar bien en todas las áreas", finaliza.