El fútbol chileno está llena de lindas historias. Una de ellas es la que protagonizó un referente de Universidad de Chile, quien pese a una gran oferta económica, se negó a partir a Colo Colo.

En la actualidad es cada vez más habitual que un jugador cruce la vereda de un clásico rival a otro. Por ejemplo, Matías Zaldivia pasó directamente de los Albos a los Azules, mientras Fernando de Paul llegó a Pedrero después de haber sido capitán en el Romántico Viajero.

El rechazo de un referente de U. de Chile

En el año 2006 Colo Colo armó un equipazo que marcaría época en el fútbol chileno, logrando un inédito tetracampeonato por ese entonces. Claudio Borghi quería a Waldo Ponce, una de las figuras de U. de Chile, pero este no quiso irse a la contra.

“Me llamó el Bichi, yo era capitán en la U. En ese tiempo andaba bien, me sentía bien. Para qué decir Colo Colo, si esa fue la base después de nuestra selección. Estaba Claudio (Bravo), el Chupete (Suazo), el Mago (Valdivia), el Mati (Fernández). Imagínate el equipazo y el Bichi me llama que me quería“, recordó Ponce en “Te quiero ver” de TNT Sports.

“Yo le digo ‘profe no, muchas gracias. Yo no me puedo ir de la U ahora que está mal’. En ese tiempo la U estaba en quiebra, yo era el capitán y dije ‘no me puedo ir en este momento que la U está mal'”, detalló quien estuvo en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Los momentos económicos de Colo Colo y U. de Chile en ese periodo eran muy distantes. Los Albos tenían capital fresco por la reciente llegada de Blanco y Negro, mientras los Azules estaban en plena quiebra. Pese a que desde Macul le ofrecían un mayor sueldo, la fidelidad de Ponce con el Bulla le impidió cruzar la vereda.

“Llamaron a mi papá para que me pudiera convencer, porque era muy bueno en cuanto a lo económico. Era seis veces lo que me pagaba la U, bueno que en la U tampoco ganaba mucho. Le dije a mi papá ‘dales las gracias, pero yo no me voy a Colo Colo’“, cerró Waldo Ponce.