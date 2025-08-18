Universidad de Chile buscará ante Independiente el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, cuando este miércoles choque en Avellaneda por el duelo de revancha.

Los azules tienen una mínima ventaja en el marcador, luego del triunfo por 1-0 conseguido en el primer partido en Santiago, que deben defender con todo ahora en Argentina.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez quiere contar con su mejor contingente para este durísimo enfrentamiento, donde hay un jugador que quedó bajo la lupa de los hinchas: Matías Sepúlveda.

Pese a que volvió el fin de semana en la derrota contra Audax Italiano, para los fanáticos su nivel no estuvo a la altura y se habló de que todavía estaba lesionado, algo que salió a aclarar el mismo jugador.

Matías Sepúlveda fue titular en la U ante Audax Italiano. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El Tucu Sepúlveda despeja dudas de una nueva lesión en la U

Fue antes de volar hasta Buenos Aires, en el paso por el aeropuerto en la comuna de Pudahuel, donde Matías Sepúlveda detalló su situación en Universidad de Chile, donde descartó cualquier problema.

Fue a la pasada donde el Tucu se refirió a su condición física y las condiciones para estar presente en la revancha ante Independiente: “Vamos bien de la lesión, estoy recuperado”.

Por lo mismo, asegura que van con el mejor de los ánimos para el encuentro en Argentina, donde se jugarán todas las cartas por conseguir la clasificación en el torneo internacional.

“Sí, estamos muy confiados, tenemos un buen plantel y vamos con todo el miércoles. La vuelta está ahí, estamos muy mentalizados en el partido del miércoles”, destacó.

