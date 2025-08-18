Es tendencia:
Universidad de Chile

Lucas Assadi asume un rol de lider en el camarín de U de Chile en la previa a Independiente

El volante sabe que está en la mira de todos por su buen nivel, pero manda un mensaje en el actual momento de los azules.

Por Cristián Fajardo C.

Una de las grandes figuras que ha tenido Universidad de Chile en la segunda parte de la temporada ha sido Lucas Assadi, quien se embarcó con los azules en el viaje a Argentina.

Los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez se medirán este miércoles ante Independiente, donde jugará la revancha de los octavos de final por la Copa Sudamericana 2025.

Uno de los llamados a ser protagonistas es justo Assadi, de quien se espera que pueda volver a demostrar el buen juego, que permita, en este caso, la clasificación a los cuartos de final.

Algo que el volante sabe, por lo que más allá de querer hablar de su buen rendimiento, sacó una cuota de madurez con un mensaje que mueve al camarín azul.

Lucas Assadi tendrá un rol protagonista en la revancha ante Independiente. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Lucas Assadi tendrá un rol protagonista en la revancha ante Independiente. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Primero el grupo, después lo individual para Assadi

Fue en la previa del viaje desde Santiago a Buenos Aires que algunos jugadores de Universidad de Chile hablaron en los micrófonos, dejando en claro lo mentalizados en el duelo ante Independiente.

Uno que se detuvo ante los medios fue Lucas Assadi, uno que sabe que las miradas estarán puestas en su juego, además porque su nombre ha sido destacado por la prensa argentina.

Pese a esto, dejó un mensaje que demuestra su madurez en el equipo, donde llama a preocuparse más del grupo que destacar a lo individual: “Bien, motivado”.

“Sí, personalmente estoy super bien y motivado. Sí, primero preocuparse del equipo y si puedo aportar bien también. Siempre trato de disfrutarlo”, explicó a la pasada el volante azul.

