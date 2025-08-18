Universidad de Chile emprendió el viaje hasta Argentina, donde el miércoles deberá jugar la revancha ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules se instalarán esta jornada en Buenos Aires, donde el martes tendrán el último entrenamiento en la mañana, donde Gustavo Álvarez definirá el plantel estelar para el trascendental partido.

En la previa del vuelo fue inevitable hablar de la última derrota sufrida en la Liga de Primera 2025, donde cayeron por 3-1 ante Audax Italiano, de manera que quedaron lejos de la pelea por el título.

Pero fueron los propios jugadores los que hicieron un llamado a dar vuelta la página para enfocarse solamente en el equipo argentino y en buscar el paso a los cuartos de final.

La U quiere olvidar lo que pasó con Audax ITALIANO. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Dejan atrás la derrota con Audax

Fue en el aeropuerto de la comuna de Pudahuel donde conversaron los jugadores de Universidad de Chile, el previa del vuelo que los lleva hasta Argentina.

Fue Matías Zaldivia, como uno de los referentes del plantel quien hizo un llamado a dejar atrás lo que pasó con Audax y enfocarse netamente en Independiente y el gran duelo: “Las mejores sensaciones con mucha ilusión de pasar, ya dimos vuelta la página de la derrota. Será un partido difícil”

Por su parte, Javier Altamirano hizo un llamado a la calma por el último encuentro en el Estadio Nacional, donde dejan en claro que se sienten preparados para jugar una nueva final.

“Los partidos son distintos hay que tomarlos de distinta manera, es difícil pero vamos preparados. Como plantel estamos capacitados para este tipo de partidos, con confianza que todo sale bien”, cerró.

