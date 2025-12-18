“Negocian…”: filtran el club internacional que viene con todo por Brayan Cortés de Colo Colo

Sigue habiendo movimiento en Colo Colo y, si días atrás se informó a los jugadores que no renovarán contrato en el Cacique, ahora es el turno de definir qué futbolistas con vínculo vigente no seguirán siendo parte del elenco ‘Popular’.

Uno de esos nombres es el del portero Brayan Cortés, quien debe regresar a Macul tras su última experiencia en Peñarol de Uruguay, elenco que no hará uso de la opción de compra por el arquero chileno.

Ante esto, mucho se habló de que el portero de La Roja podría volver a pelear un puesto en Colo Colo con Fernando De Paul; sin embargo, su idea es continuar en el exterior y no regresar donde los albos. Ante este escenario, su representante ya le busca club fuera del país, donde Turquía y México han surgido como posibles destinos.

Filtran el club de México que busca a Brayan Cortés

Si bien Coke Hevia dio a conocer días atrás que el portero de 30 años era pretendido por un club de México, no entregó mayores detalles.

Es así como, en las últimas horas, el periodista deportivo argentino Uriel Iugt dio a conocer a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el ex Deportes Iquique es pretendido por Puebla de México, elenco que compite en la Liga MX y que cuenta entre sus filas con Nicolás Díaz, defensor pretendido justamente por Colo Colo.

El mismo comunicador agregó posteriormente que las gestiones de Puebla con Colo Colo son similares a las que negociaron en su momento con Peñarol, es decir, un préstamo por el pase del jugador y no una compra definitiva.

“🚨 #Puebla 🇲🇽 negocia la contratación de Brayan Cortés. ↪️ Las gestiones con #ColoColo 🇨🇱 son para un préstamo. El arquero viene de atajar en #Peñarol”, señaló.

Puebla no tuvo un buen 2025. El elenco azteca terminó en el 18° lugar de 18 en la tabla de posiciones del Apertura (2° semestre 2025), con apenas 12 puntos, gracias a sus 3 triunfos, 3 empates y 11 derrotas conseguidas.

