La Inteligencia Artificial es una herramienta muy útil si nosotros como usuarios sabemos usarla y sacarle provecho. Por suerte en Colo Colo lograron entender esto a la perfección, logrando rescatar parte de su gloriosa historia gracias a esta herramienta.

Por medio de la campaña “Goles Eternos”, en un proyecto desarrollado junto a MGC Global Group, los albos buscarán reconstruir históricas anotaciones que nunca tuvieron registro audiovisual a partir de relatos de hinchas.

Esta campaña muestra cómo la tecnología se está incorporando al mundo del fútbol para rescatar hitos deportivos y reconstruir momentos relevantes de su historia. El proceso de recreación con inteligencia artificial fue desarrollado, a través de un trabajo especializado en tecnologías de IA generativa.

Colo Colo recrea histórico gol al Santos de Pelé gracias a la IA

Polo Díaz, Global Head of Innovation en MGC, declaró que “fue un trabajo muy bonito de documentación junto a los hinchas y luego de conectar el arte y la tecnología para lograr el resultado, todo utilizando IA generativa, con tecnologías avanzadas de nuestro TechLab”.

El gol de Jorge Toro con Colo Colo al Santos que fue recreado con IA. | Foto: Archivo.

Por su parte Alberto Fernández, Director General Creativo de MGC, señaló que “goles Eternos nace de una idea simple pero poderosa. Hay una parte fundamental de la historia de Colo Colo que nunca quedó registrada, pero que sigue viva en la memoria de sus hinchas”.

“Esta campaña busca rescatar esos momentos y devolverlos al presente, porque mientras esos goles se recuerden, la memoria de los hinchas sigue viva”, agregó.

Uno de los primeros goles que esta campaña logró recrear fue el que el histórico Jorge Toro le anotó al Santos de Pelé en un amistoso jugado en el Estadio Nacional en 1959.

Esa noche los albos golearon por 6-2, formando con Misael Escuti, Caupolicán Peña, Isaac Carrasco, Fernando Navarro, Mario Ortiz, Hernán Rodríguez, Jorge Toro, Enrique “Cua Cua” Hormazábal, Mario Moreno, Bernardo Bello y Juan Soto Mura.