La nostalgia de Pedro Carcuro por Pelé: "Me dio un abrazo gigantesco y todos preguntaban ¡quién era este colorado!"

Las carreras de Pelé en el fútbol y Pedro Carcuro en las comunicaciones son casi paralelas. El ídolo brasileño nació cinco años antes, pero el periodista chileno logró forjar una relación de la que pocos pueden presumir con el futbolista más grande del Siglo XX, que hoy captura toda la atención del planeta fútbol por su delicado estado de salud.

En diálogo exclusivo con Redgol, el eterno Pietro no esconde su preocupación por la condición de O Rei, hospitalizado en la unidad de cuidados críticos del Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo . "Es triste el momento que estamos viviendo... muchos lo consideran el más grande de la historia, y con razón", explica la histórica voz deportiva de TVN

"Pelé fue uno de los futbolistas que marcaron un cambio fundamental en la historia del deporte, como los casos de Muhammad Alí en el boxeo, de Tiger Woods en el golf o de Michael Jordan en el básquetbol. Creo que Pelé y Diego Maradona cambiaron definitivamente el curso de la historia del fútbol", puntualiza el comunicador.

El histórico abrazo entre Pelé y Carcuro



Pedro Carcuro reconoce que para él no es sencillo recordar el clímax de su relación con Pelé. "Es una de las cuestiones más emocionantes que me ha tocado vivir, una historia que me da pudor y lo recuerdo con mucho cariño en este momento. Es una pena que haya fallecido Pancho Castillo, porque él contaba mejor la historia", admite el periodista.

Carcuro toma aire y deja volar los recuerdos. "Con Pelé tuve mucha cercanía, más que con Maradona. Estuve con él por marzo de 1978, hicimos un programa que se llamó Los Mundiales de Pelé y compartimos cuatro días en un avión. Y después de eso se produce una historia muy curiosa para contar", recuerda.

En junio se vino la inauguración del Mundial de Argentina 1978 y Carcuro estaba presente. "Mientras me ubicaba en la tribuna de prensa de la cancha de River, comienza a armarse un barullo, porque a la misma zona de prensa comienza a ingresar Pelé. Había treinta periodistas detrás de él. Todos", evoca.

"Estábamos lejos y veíamos como Pelé no aceptaba ningún micrófono y avanzaba, avanzaba, avanzaba. Hasta que llegó donde estaba yo y me dio un abrazo gigantesco. Y todos se preguntaban quién era este colorado que tiene el privilegio de ser saludado así por Pelé", relata Carcuro sin disimular el estremecimiento.

Lo explica: "Es que una de las cuestiones más emocionantes que me ha tocado vivir, una historia que me da pudor... a Pelé lo recuerdo con mucho cariño en este momento".

Recuerda seguir la cobertura especial de Pelé en Redgol y su completa situación de salud, que mantiene en vigilia a todo el planeta fútbol, junto a las señales de apoyo e idolatría que surgen de todos los rincones. Activa tus notificaciones y recorre nuestras redes sociales.