No en vano Pedro Carcuro se ha convertido en uno de los periodistas deportivos chilenos más reconocidos a nivel internacional. El comunicador ha estado presente en todas las grandes justas deportivas y siempre dejando huella a través de la palabra. Un legado que se tranza en libras en el exterior.

Por eso no duda en recordar la insigne alusión a la "Señora FIFA" que hizo en 1998, cuando el árbitro africano Lucien Bouchardeau cobró el discutido penal que impidió que Chile derrotara a Italia en el Mundial de Francia. "¡La señora FIFA! ¡La mafia FIFA! Qué le vamos a hacer… los conocidos de siempre", narró esa tarde en el Parc Lescure de Burdeos.

Esta mañana varios lo recordaron, después de que la FIFA desestimara la denuncia de Chile contra Ecuador por presunta inegibilidad de su jugador Byron Castillo. Pero Pietro toma distancia y respira antes de contestar al teléfono rojo de RedGol. "La Señora FIFA emitió sentencia y Ecuador está feliz", contesta con su característica voz.

"Me llama la atención que siga en el vocabulario deportivo esta frase que acuñamos en las transmisiones del Mundial de 1998. Imagino que Ecuador está feliz de ir a un Mundial de manera legítima", reflexiona el histórico rostro de Televisión Nacional de Chile.

Carcuro: "Que a Ecuador le vaya bien en el Mundial"



Pedro Carcuro no tenía el mejor pálpito. "No es por presumir, ni ser capitán después de la batalla. Pero hablaba con un colega de DIRECTV Ecuador y le dije: 'Yo creo que ustedes van a ir al Mundial y que les vaya bien'. Siempre pensé que las posibilidades eran escasísimas, que no existía sustento sólido para eliminar por la vía administrativa a Ecuador", asume.

Y como el hombre tiene sangre en las venas, inmediatamente identifica a los responsables. "No sé de dónde nació la euforia de la ANFP para postular a este caso. No sé si será una manera de desviar la atención, para ocultar la cantidad de problemas serios que tiene la ANFP en nuestro país, un auténtico desastre", explica.

De cara a lo que viene, el comunicador analiza los posibles recursos de Chile. "El procedimiento tiene dos instancias: un tribunal en la FIFA de apelación, y el otro es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. Pero es perder plata. El único feliz es el abogado Carlezzo. Creo que ahora hay que trabajar para tratar de clasificar en la cancha al próximo Mundial".

