Universidad de Chile consiguió un triunfo por 1-0 ante Independiente en la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana. Resultado que en Independiente se tomaron con calma.

Así lo señaló Felipe Loyola, volante del Rojo, quien asegura que hay mucha confianza en dar vuelta la llave en Avellaneda. “Nos quedan 90 minutos, en casa nosotros nos hacemos fuertes y estoy convencido que lo vamos a dar vuelta, lo vamos a ganar”, señaló.

Luego agregó que “Es un gol nomás, con nuestra gente nos hacemos fuertes, sale un gol y vamos para adelante. Quedan 90 minutos para ganarlo allá, yo confío en mis compañeros”.

Borghi responde a Felipe Loyola

Claudio Borghi en ESPN quedó muy sorprendido con estas declaraciones de Felipe Loyola. Esto debido a que Independiente no es un elenco que arrase de local, pues en el torneo suman dos empates 0-0 en esa condición.

Loyola está seguro que Independiente dará vuelta la llave

“La diferencia es mínima, lo han dicho los jugadores, pero ganaste el partido. A mí lo que me sorprende es cuando dicen ‘somos locales, somos mejores’“, comenzó señalando el Bichi.

Publicidad

Publicidad

“Independiente en este campeonato no lo está logrando. Si bien contra River jugó un buen partido, los resultados son malos y acá empiezan las presiones“, sostuvo por la realidad del Rojo.

ver también Uno a uno de U. de Chile: Lucas Assadi brilló más que las estrellas en la Copa Sudamericana

Sabe que el entrenador Julio Vaccari debe estar pensando qué hacer. “Tengo que ganar, qué hago para ganar”, es el mensaje que mandó el campeón del mundo en 1986.

Además al frente tendrá a un rival que no irá a replegarse. “La U no está diseñada para defender, está diseñada para jugar. Si juega aplicada, no la veo defendiendo y así puede ganar el partido, está acostumbrada a la presión”, cerró.

Publicidad