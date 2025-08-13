Universidad de Chile consiguió un ajustado triunfo ante Independiente. Lucas Assadi puso el 1-0 en la Copa Sudamericana, con lo cual viajarán con ventaja a la vuelta de octavos de final en Argentina. El 10 fue la gran figura. Revisa el uno a uno.

El uno a uno de U. de Chile

Gabriel Castellón: el arquero de Universidad de Chile tuvo un partido tranquilo, lo que habla bien del trabajo colectivo. Un centro peligroso en el primer tiempo lo despejó de buena manera con los puños. Nota: 5,5.

Nicolás Ramírez: el central viene volviendo de una lesión, pero poco se notó. En el segundo tiempo Independiente atacó más por su sector, pero no lo suficiente como para dejarlo mal parado. Nota: 5,0.

Franco Calderón: el libero de la U también tuvo una jornada tranquila. El ingreso de Gabriel Ávalos en la visita le puso más tarea, pero Calderón ganó la mayoría de los duelos. Nota: 6,0.

Matías Zaldivia: el patrón azul. El nacionalizado chileno es una prenda de garantía en los Azules. Si bien no pasó tanto al ataque, ayudó a mantener el orden en la línea defensiva. Nota: 5,5.

Fabián Hormazábal: uno de los mejores en la U. Cuando atacaron por derecha, el lateral se lució. Hizo la jugada que terminó en el gol de Lucas Assadi. Pasa por un gran momento. Nota: 6,5.

Israel Poblete: cada vez mejor. Poblete pareciera haber encontrado su madurez futbolística. Se entiende a la perfección con Aránguiz y está en todos los sectores de la cancha. Nota: 6,0.

Charles Aránguiz: es el motor de Universidad de Chile. Son un equipo con el Príncipe y otro sin él. Ante Independiente demostró su inoxidable categoría. Siempre tiene que estar. Nota: 6,0.

Felipe Salomoni: el más bajo de los dirigidos por Gustavo Álvarez. Sin ser un desastre, no parecía conectado con sus compañeros y recibió tarjeta amarilla. Salió al comienzo del segundo tiempo. Nota: 4,5.

Javier Altamirano: el alza de nivel de Lucas Assadi también a ayudado a Altamirano. El volante está cada vez más cómodo en U. de Chile y ante el Rojo lo demostró. Nota: 5,8.

Assadi le dio la victoria a U. de Chile. Imagen: Photosport

Lucas Assadi: el mejor de la cancha. El 10 no solo anotó el gol del triunfo, sino que ganó casi siempre que encaró. Vive su mejor momento y pareciera no tener techo. Nota: 7,0.

Lucas Di Yorio: el delantero jugó en modo Copa, con más trabajo fuera que dentro del área. Si bien no brilló, fue útil para el equipo e hizo un gran desgaste por el trabajo colectivo. Nota: 5,5.

Cambios en U. de Chile:

Antonio Díaz: ingresó por Salomoni, pero en el segundo tiempo la U dejó de atacar. Estuvo bien en defensa, aunque se ganó una tarjeta amarilla en el final que le dio un tiro libre peligroso a Independiente. Nota: 5,0.

Marcelo Díaz: entró por Javier Altamirano con la tarea de recuperar el balón. Le puso paños fríos al duelo cuando más debían estar serenos. Nota: 5,0.

Rodrigo Contreras: reemplazó a Lucas Di Yorio y no tuvo muchas intervenciones. Pareciera estar perdiendo la camiseta ante su compatriota. Nota: 5,0.