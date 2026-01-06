Universidad de Chile vive horas claves ante el más que seguro adiós de Matías Sepúlveda. El defensor partirá a Lanús de Argentina, club que pagará la cláusula de salida del Tucu para quedarse con sus servicios en este 2026.

Esta movimiento de mercado obliga a los azules a tener que dar con un reemplazante, sobre todo porque se trata de uno de los buenos jugadores del bulla en la defensa.

Por lo mismo en las últimas horas trascendió la posibilidad de repatriar a Marcelo Morales desde el New York Red Bulls de la MLS. El canterano tuvo un 2025 con muy pocos partidos y la opción de traerlo de vuelta toma fuerza en Azul Azul.

Sin embargo, en el actual plantel de Francisco Meneghini hay un jugador bastante olvidado que estuvo derechamente cortado por Gustavo Álvarez. El adiós de Sepúlveda le da una chance de jugar y ya avisó que quiere tomarla.

El cortado en Universidad de Chile que sueña con jugar

Hablamos de Antonio Díaz, defensor que arribó a mediados del 2024 a la U y que apenas ha sumado 1.120 minutos de acción en un año y medio. Pese a su poca continuidad, el ex O’Higgins sueña con ganarse un puesto con el nuevo DT.

Así lo dejó en claro tras salir del primer entrenamiento del año con los azules, donde aseguró que “ahora en la semana lo vamos a hacer (hablar con Francisco Meneghini), para empezar a definir qué se va a hacer”.

Antonio Díaz ha jugado 25 partidos en Universidad de Chile, siendo apenas seis de ellos como titular.

“Uno siempre tiene esperanza y el sueño de uno es estar acá en Universidad de Chile, pero hay que conversar y ver lo que viene para adelante”, agregó el defensor.

Cabe destacar que en el puesto de lateral por la izquierda también está el argentino Felipe Salomoni, quien pese a llegar en calidad de refuerzos hace apenas un semestre, todavía no logra consagrarse del todo en la U.

