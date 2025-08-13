Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

Alexis Sánchez reaparece en la Supercopa y da potente señal sobre su futuro en Europa

El delantero de la selección chilena festejó en primera fila el triunfo del PSG sobre el Tottenham.

Por Felipe Pavez Farías

Sánchez disfrutó del triunfazo del PSG
© Getty ImageSánchez disfrutó del triunfazo del PSG

Alexis Sánchez se transformó en uno de los protagonistas de la Supercopa. El seleccionado nacional pudo presenciar en primera fila la conquista del PSG sobre Tottenham

El cuadro dirigido por Luis Enrique logró una nueva hazaña. Los Spurs se pusieron en ventaja por 2-0 con goles de Micky van de Ven (39’) y Guti Romero (48’). Incluso llegaron do dicha superioridad hasta los últimos minutos del partido. 

Jugó con Alexis, ganó 2 Champions y dio sorprendente giro a su carrera: Ganó un Grammy

ver también

Jugó con Alexis, ganó 2 Champions y dio sorprendente giro a su carrera: Ganó un Grammy

Pero los franceses sacaron chapa de campeón. Primero Lee Kang-in en el 85’ y luego Gonzalo Rams en el 94’ pusieron el 2-2 y llevaron a la definición de penales. Desde los doce pasos, PSG se hizo fuerte y con gran presentación de Lucas Chevalier, logró conquistar un nuevo título. 

¿Qué pasa con el futuro de Alexis Sánchez?

El tema es que la final de la Supercopa se disputó en el Bluenergy Stadium, también conocido como el Estadio de Friuli donde el Udinese hace de local. 

Por lo mismo, Alexis Sánchez logró conseguirse una localidad en el mejor sector del recinto deportivo. Lo que publicó en redes sociales donde se le aprecia con una sonrisa de oreja a oreja viendo el duelo entre el PSG y Tottenham. 

Lo que en redes sociales desató una particular teoría ya que sería la señal definitiva de que se quedará en el Udinese de cara a la siguiente temporada. Ahora lo que resta saber es en que estado físico se encuentra y si podrá pelear por un puesto de titular. 

Publicidad

¿Cuánto gana Alexis Sánchez en el Udinese?

Según el Calcio e Finanza, en el Udinese el delantero Alexis Sánchez recibe al año un monto equivalente a 1,5 millones de euros. Lo que llevado a nuestra moneda, serían cerca de 123 millones de pesos chilenos al mes.

Lee también
PSG recién supera a Colo Colo: la tabla de títulos internacionales
Internacional

PSG recién supera a Colo Colo: la tabla de títulos internacionales

¡PSG vence al Tottenham y es el Supercampeón de Europa!
Internacional

¡PSG vence al Tottenham y es el Supercampeón de Europa!

¡Escándalo! Tres claves para entender quiebre total en PSG
Internacional

¡Escándalo! Tres claves para entender quiebre total en PSG

Video: golazo de Assadi le da la ventaja a la U ante Independiente
U de Chile

Video: golazo de Assadi le da la ventaja a la U ante Independiente

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo