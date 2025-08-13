Alexis Sánchez reaparece en la Supercopa y da potente señal sobre su futuro en Europa

Alexis Sánchez se transformó en uno de los protagonistas de la Supercopa. El seleccionado nacional pudo presenciar en primera fila la conquista del PSG sobre Tottenham.

El cuadro dirigido por Luis Enrique logró una nueva hazaña. Los Spurs se pusieron en ventaja por 2-0 con goles de Micky van de Ven (39’) y Guti Romero (48’). Incluso llegaron do dicha superioridad hasta los últimos minutos del partido.

Pero los franceses sacaron chapa de campeón. Primero Lee Kang-in en el 85’ y luego Gonzalo Rams en el 94’ pusieron el 2-2 y llevaron a la definición de penales. Desde los doce pasos, PSG se hizo fuerte y con gran presentación de Lucas Chevalier, logró conquistar un nuevo título.

¿Qué pasa con el futuro de Alexis Sánchez?

El tema es que la final de la Supercopa se disputó en el Bluenergy Stadium, también conocido como el Estadio de Friuli donde el Udinese hace de local.

Por lo mismo, Alexis Sánchez logró conseguirse una localidad en el mejor sector del recinto deportivo. Lo que publicó en redes sociales donde se le aprecia con una sonrisa de oreja a oreja viendo el duelo entre el PSG y Tottenham.

Lo que en redes sociales desató una particular teoría ya que sería la señal definitiva de que se quedará en el Udinese de cara a la siguiente temporada. Ahora lo que resta saber es en que estado físico se encuentra y si podrá pelear por un puesto de titular.

¿Cuánto gana Alexis Sánchez en el Udinese?

Según el Calcio e Finanza, en el Udinese el delantero Alexis Sánchez recibe al año un monto equivalente a 1,5 millones de euros. Lo que llevado a nuestra moneda, serían cerca de 123 millones de pesos chilenos al mes.