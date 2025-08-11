Un exarquero del Barcelona, club en el que militó 8 temporadas, dio un inesperado giro a su carrera, ya que tras colgar los botines el 2014 y despedirse del fútbol profesional, decidió volverse de lleno a su otra gran pasión: la música.

José Manuel Pinto, durante su etapa en el club catalán, ya compaginaba los entrenamientos con su faceta artística bajo el nombre artístico de Wahin, produciendo y componiendo temas para diversos artistas.

El portero comenzó su carrera profesional en 1994 con el Real Betis B, donde jugó hasta 1997. Posteriormente, dio el salto al primer equipo del Real Betis, en el que estuvo durante la temporada 1997-1998.

En 1998 fichó por el Celta de Vigo, club en el que permaneció una década y se consolidó como uno de los porteros más destacados de la liga.

Finalmente, en 2008 llegó al Barcelona, donde jugó hasta el 2014 siendo el segundo portero del equipo por detrás de Víctor Valdés, sumando múltiples títulos nacionales e internacionales , entre ellas dos Champions League, antes de retirarse del fútbol profesional.

Su gran salto a la música y su presente en el deporte

Tras colgar los guantes, Pinto consolidó su carrera musical, explorando distintos géneros como productor y compositor, fundando en 2000 su propia compañía llamada “Wahin Makinaciones” en donde ha trabajado en proyectos con artistas como Chenoa, Cypress Hill, Orishas y CNCO, entre otros.

El 2016 ganó un Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Flamenco por Ámame como soy de Niña Pastori en donde fue uno de los ingenieros de grabación del disco.

Su primer sencillo como artista, titulado 24Horas, fue estrenado el 29 de marzo de 2019 y contó con la destacada colaboración del Grupo CNCO.

También creó p13fit, un método de entrenamiento de alta intensidad y de bajo impacto que combina el saltar la cuerda al ritmo de la música, pero a través de saltos simples.

A través de sus redes sociales, el exjugador comparte los registros de sus canciones y de los intensos entrenamientos de P13fit.

Recientemente lanzó su última canción titulada Gayetano.

Escucha a Wahin a continuación

