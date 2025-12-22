La vida de los futbolistas es como el de una estrella fugaz que ilumina la noche, pero que tarde o temprano se tiene que apagar. Es lo que vive Rafinha Alcantara, ex compañero de Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal.

El español de origen brasileño tuvo una buena carrera, pero nada dura para siempre, ni siquiera la fría lluvia de noviembre cantaba Axl Rose. Es por esta razón que el volante tomó la difícil decisión de colgar los botines y decirle adiós al deporte que tanto ama.

El retiro de Rafinha

A través de sus redes sociales, Rafinha Alcantara le informó a sus fanáticos que daría un paso al costado y que se retiraba del fútbol profesional. Una noticia sorpresiva, ya que tiene solo 32 años, pero justificada ante problemas físicos que sufrió en el último tiempo.

“Hace algo más de un año, sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Fue duro aceptar que no podía seguir”, explicó el hermano menor de Thiago Alcantara. Curiosamente, él también dejó el fútbol de manera prematura por problemas físicos.

“El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria, y entender que ya no podría dedicarme a ello como siempre lo hice fue un proceso duro, pero con el tiempo, también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje”, indicó Rafinha en un video subido a sus redes sociales

El menor de los Alcantara inició su carrera en Barcelona, donde logró compartir camarín con Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal. Además de los Culés, también jugó en Celta de Vigo, donde fue compañero de Fabián Orellana. Inter de Milán y PSG fueron sus otras camisetas.

El último club donde jugó fue en Al-Arabi SC de Qatar, donde una lesión en la rodilla lo terminó alejando del profesionalismo. Entre sus títulos más destacados, se encuentra La Liga de España, la Ligue 1 de Francia, la Champions League y la medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de 2016 con Brasil.