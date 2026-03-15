Universidad de Chile vive un periodo de transición, donde tras la salida de Francisco Meneghini como DT de la escuadra, quien asumió el interinato es John Valladares junto a Manuel Iturra y dirigieron a los azules en la victoria contra Coquimbo Unido.

“Sabíamos que sería un encuentro complejo, tienen una presión alta que complica. Fuimos saltando líneas hasta equiparar el partido. En el segundo tiempo fuimos punzantes y el gol así lo refleja”, señaló Valladares en una conferencia de prensa postpartido.

Pero ante todo el revuelo que ha causado el cambio en el banquillo de los azules, un experimentado DT y multicampeón con la U entregó su visión del interinato de Valladares, con quien tiene un potente vínculo y a quien asegura llamó tras conocer su nuevo lugar en el equipo.

Cesar Vaccia revela llamado a Valladares

El ex DT de los azules revela en conversación con Redgol que conversó con Valladares. “Lo conozco de cuando lo trajimos. De potrillo, el viernes estuve hablando. Le mandé un mensajito, él me llamó por teléfono y conversamos un ratito”.

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“Se producía algo similar, después de tanto tiempo alguien de la U quedó como interino. Estaba tranquilo. La U defendió más que atacó, pero fue eficaz para convertir. Otras veces jugó un poquito mejor y perdió, pero la suerte estuvo un poco de nuestro lado hoy. Eso es bueno”.

Asimismo, sobre el triunfo ante los Piratas agregó. “La U recuperó la alegría de jugar, ellos no son malos jugadores. Coquimbo jugó mejor, tuvo más posesión de balón, se creó más situaciones, tuvo como 12 corners, pero esto se gana con goles. Arce, Morales, Guerrero y gol”.

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En síntesis: