La salida del entrenador Francisco Meneghini descomprimió el ambiente en Universidad de Chile, que este sábado fue al estadio Francisco Sánchez Rumoroso y le ganó a Coquimbo Unido, para meterse de lleno en la pelea por la Liga de Primera.

Los azules se impusieron por 1-0 con gol de Maximiliano Guerrero, en una jugada que salió desde la banda izquierda y de la cual participó Jhon Cortés, volante ofensivo de 17 años que tuvo su estreno en la U.

El colombiano-chileno se estrenó en el primer equipo laico, jugó 26 minutos y ese tiempo en la cancha dejó maravillado al histórico goleador universitario Pedro González, quien en diálogo con RedGol analizó al juvenil.

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Pedro González analizó el debut de Jhon Cortés en la U

Pedro Heidi González destacó la condiciones de Cortés y pidió que le sigan dando oportunidades, ya sea el interino Jhon Valladares o el nuevo técnico de la U.

“Muy interesante el muchacho, esperar que siga en la misma onda y que tenga más oportunidades. A veces los muchachos juegan un rato bien, lo tiran para atrás y nunca más le dan oportunidades”, dijo el zurdo.

Jhon Cortés fue felicitado por sus compañeros tras la victoria azul. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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“Jugó pocos minutos, pero se nota que el muchacho tiene muchas condiciones para llegar muy arriba“, agregó Pedro González sobre la nueva joya del cuadro azul.

Para finalizar, el Heidi destacó la victoria que deja a la U con 10 puntos en la tabla de posiciones: “siempre los triunfos son buenos, saca las situaciones raras que hay en el camarín y todo”.

En síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Coquimbo Unido con gol de Maximiliano Guerrero .

venció 1-0 a Coquimbo Unido con gol de . El juvenil Jhon Cortés debutó profesionalmente jugando 26 minutos en el equipo laico.

debutó profesionalmente jugando en el equipo laico. La victoria posiciona a la U con 10 puntos en la Liga de Primera.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera