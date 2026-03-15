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Liga de Primera

En Huachipato amenazan al Colo Colo líder de la Liga de Primera: “No estamos tan lejos de ellos”

El volante Santiago Silva anticipó el duelo que se jugará este lunes en el Monumental y cierra la séptima fecha.

Por Carlos Silva Rojas

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Colo Colo quiere seguir como líder.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo quiere seguir como líder.

Colo Colo sale a defender la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera este lunes, cuando cierre la séptima fecha en el estadio Monumental ante Huachipato.

Los albos vienen de ganar ante Audax Italiano en La Florida y llegar a los 12 puntos. En tanto, los acereros suman dos derrotas en línea (tres su sumamos la caída en la Copa Libertadores ante Carabobo) y el equipo de Jaime García llega con dudas a Macul.

A pesar del mal momento, en Huachipato tienen confianza y creen que podrán hacer un buen partido este lunes en el Monumental, según las palabras del volante Santiago Silva.

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Santiago Silva no le tiene miedo a Colo Colo

El uruguayo comentó en la previa al partido de este lunes que a pesar de que vienen de un mal momento, en Huachipato no se sienten inferiores a Colo Colo.

Creo que no estamos tan lejos de ellos. Colo Colo es un equipo grande, tiene jugadores estrellas y va a jugar en su estadio con su gente. Tal vez viene siendo un equipo que le cuesta, pero tiene siempre ese respeto que se merece por ser un equipo grande”, comentó.

Santiago Silva anticipó el partido ante Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Santiago Silva anticipó el partido ante Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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“Lo importante será cómo andemos nosotros y si somos agresivos podemos sacar un buen resultado. Tenemos esa espina de los últimos resultados y el lunes vamos a mostrar mucha más rebeldía”, agregó Silva.

El partido entre Colo Colo y Huachipato se jugará este domingo, a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

En síntesis

  • Colo Colo defiende el liderato de la Liga de Primera con 12 puntos acumulados.
  • El partido contra Huachipato se disputará este lunes a las 20:30 horas en el Monumental.
  • El equipo acerero de Jaime García llega al encuentro tras registrar dos derrotas consecutivas.
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