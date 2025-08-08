Es tendencia:
“Vino a contar eso”: Destapan nuevos detalles sobre los rumores que rondan a Alexis y su pareja

Tras días de rumores sobre la relación del jugador nacional, entregaron en programa de TV nueva información al respecto.

Por Andrea Petersen

© Getty/InstagramEl inesperado rumor que ronda la relación del delantero chileno.

Hace algunos días comenzó a circular un rumor en redes sociales sobre un posible embarazo en el mundo del deporte. Unas publicaciones en Instagram desataron las teorías de que Alexis Sánchez se convertiría en padre junto a la modelo rusa Alexandra Litvinova.

Según apuntan, todo se debería a los outfits que luce la modelo en sus redes sociales en donde estaría usando ropa holgada. Esto fue prueba suficiente para que los hinchas nacionales fueran a “felicitar” a la pareja en sus redes sociales.

Destapan detalles de la relación de Alexis

Por su parte, en el programa Plan Perfecto, Cecilia Gutiérrez se refirió a las especulaciones sobre el presente del futbolista señalando que “es difícil adelantar embarazos, es superpersonal, es muy delicado, sobre todo en los primeros meses”.

Agregando que además de la “pista” en redes sociales, en el círculo del jugador se habla que el jugador visitó Chile junto a su pareja para presentarla a su familia. “A todos nos sorprendió que aproximadamente dos meses atrás Alexis Sánchez trajo a su polola”.

“¿Por qué se empiezan a encender las alarmas? Porque en el círculo más cercano de Alexis dicen que vino a contar eso a la familia, que crece la familia”.

¿Quién es Alexandra Litvinova?

La pareja del jugador nacional es una modelo rusa de 25 años, con más de una década de experiencia en el mundo de la moda.

Actualmente, vive en Friuli, la misma ciudad en donde se encuentra Alexis que milita en el Udinese de la Serie A.

La pareja fue sorprendida hace algunas semanas en su visita a Chile, en donde a través de sus redes sociales capturó distintos países nacionales, escribiendo en una publicación: “Hola, al otro lado del mundo”, con la cordillera de fondo.

Alexis por su parte, se encuentra definiendo en donde jugará la próxima temporada, ya que a pesar de que tiene contrato con Udinese hasta el 2026, el delantero podría emigrar a otro equipo en búsqueda de sumar más minutos.

