Si bien su paso por el club no fue el mejor, en el Udinese no se olvidan de Alexis Sánchez y Damián Pizarro. Los chilenos intentaron ayudar al equipo en la última temporada en la Serie A, pero terminaron saliendo a nuevos destinos ante el poco espacio que les dio Kosta Runjaic.

Mientras el Niño Maravilla partió al Sevilla de España, el delantero se se fue al Le Havre de Francia para tener el protagonismo que no les dieron. Eso sí, en el camarín les tienen un respeto gigante y así lo dejó claro uno que los vio brillar y que ahora conoce más de su importancia para nuestro país.

Uno de los jugadores que la está rompiendo en el Mundial Sub 20 de Chile y que compartió con ambos en el Zebrette les dedicó tremendos elogios. Eso no es todo ya que aseguró que de uno aprendió mucho y al otro le tiene una fe gigante.

Iker Bravo alaba a Alexis Sánchez y Damián Pizarro pese a irse de Udinese

Una de las jóvenes promesas del Udinese no se olvida de los chilenos ni de lo que aprendió de ellos. Iker Bravo, que hoy la rompe con España en el Mundial Sub 20 de nuestro país, dedicó elogios a los chilenos pese a que ya no están a su lado.

En el Udinese no olvidan a Alexis Sánchez y Damián Pizarro. Foto: Foto Press.

En conversación con La Tercera, el capitán de la Roja europea se refirió a lo que ha sido la cita planetaria en territorio nacional. “Me ha gustado mucho Chile, el país. Santiago como ciudad también me gusta mucho. Nos tocó estar en Valparaíso y, la verdad, es muy bonito. Ahora, en los cuartos de final, vamos a Talca y veremos cómo va. Pero, la verdad, hasta ahora todo ha estado bien“.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, Iker Bravo entró de lleno en los chilenos y comenzó con Alexis Sánchez, al que no dudó en apuntar como una estrella mundial. “Es una leyenda“, remarcó el español.

“Si bien es cierto que aún sigue jugando, ya es una leyenda. He aprendido mucho de él durante el año en que estuvimos juntos en Udinese“, complementó el capitán de la Roja europea.

ver también ¿Pudo ser ídolo? Sevilla revela que tuvo en la mira a Alexis Sánchez en el pasado

Sobre Damián Pizarro incluso sorprendió y pidió tenerle paciencia. “Es un diamante en bruto que se tiene que pulir, pero por sus características es un diamante. Puede dar mucho“.

Publicidad

Publicidad

Quedará esperar para ver si es que en el futuro el delantero y el mediocampista pueden compartir nuevamente. El ex Colo Colo se fue a Francia a buscar minutos para luego volver a Italia, aunque por ahora no le ha ido como esperaba.

Iker Bravo deja en claro que, más allá de que no jugaron tanto, el paso de Alexis Sánchez y Damián Pizarro dejaron huella en Udinese. Los chilenos, de lejos, demuestran que necesitaban que les dieran confianza para brillar.

¿Cuándo juega el Sevilla de Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez se olvida de Udinese y se enfoca en seguir brillando con la camiseta del Sevilla. El Niño Maravilla y los Blanquirrojos vuelven a la cancha el próximo sábado 18 de octubre cuando, a partir de las 9:00 horas, reciban al Mallorca.

Publicidad

Publicidad

ver también En Italia alertan del presente de Damián Pizarro en Le Havre: “Fue a buscar fortuna y…”

¿Cuándo juega Le Havre de Damián Pizarro?

Por su parte, Damián Pizarro pelea por ganarse un lugar en Le Havre para el próximo partido de la Ligue 1. El elenco del delantero verá acción el sábado 18 de octubre desde las 16:00 horas visitando al Olympique de Marsella.