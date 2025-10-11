La selección chilena regresó a la acción para jugar su primer amistoso tras finalizar las penosas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos logró una victoria con lo justo y sobre la hora por 2-1 sobre Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida, iniciando con buen pie el proceso para el 2030.

Quien se tuvo que hacer cargo de la Roja en esta pasada fue Sebastián Miranda. El DT tuvo que dividir labores entre la adulta y la Sub 17 tras oficiar de ayudante de Nicolás Córdova en la Sub 20 durante el mundial, lo que refleja el verdadero despelote que existe en nuestras selecciones juveniles.

Pese a eso, Miranda dio la cara y logró armar un equipo que supo quedarse con un triunfo que era bastante necesario. Es más, hasta llegó a declarar mejor que el errático de su jefe tras superar a los peruanos.

Seba Miranda le da una lección a Nicolás Córdova

El DT aseguró a los medios que “la importancia de ganar era muy relevante por el hecho de que hace mucho rato no se ganaba, que no hacíamos goles, entonces era para poder ratificar el rendimiento de los jugadores”.

“Los jugadores interpretaron el partido de buena manera, el equipo generó muchas ocasiones de gol. Pudimos concretar y eso tuvo premio. El equipo no aflojó hasta el final y eso habla del convencimiento que tienen los jugadores”, agregó.

En ese sentido, el entrenador de la Sub 17 sostuvo que “era fundamental ganar para el estado anímico de los jugadores. Lo habíamos hablado en la semana, lo importante que era el partido. Hicimos un esfuerzo todos los días y prueba de ello fueron los jugadores que llegaron con molestias, pero hicieron el esfuerzo para estar igual”.

Ahora Sebastián Miranda se centrará en su trabajo con la selección chilena Sub 17 que jugará el Mundial de la categoría. | Foto: Photosport.

“No es fácil levantar a un grupo después de quedar eliminados de un Mundial y tener un partido como el de hoy, con la intensidad que lo jugaron, con el compromiso que lo hicieron. Habla muy bien del plantel”, añadió.

Apuntado al futuro, Miranda afirmó que “el proyecto está enfocado en la clasificación al 2030, pero también que en las selecciones menores podamos disputar más mundiales. Si viene un técnico nuevo, nosotros estamos preparando a jugadores que puedan estar para el próximo proceso mundial. Lo de ahora es potenciar jugadores, irlos preparando para lo que viene que es la Copa América y las siguientes Eliminatorias”.

Para cerrar, el DT de la Sub 17 aseguró que “quiero agradecer el tremendo apoyo que recibió la selección durante el Mundial Sub 20. El mensaje que le podemos entregar, es que estamos trabajando día a día para poder generar más instancias como estas, que nuestros jóvenes futbolistas sean protagonistas, que se pueda clasificar más seguido a mundiales”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El equipo de todos tendrá en noviembre dos partidos de carácter amistoso en Rusia. El 15 jugará ante la selección local, mientras que el 18 se verá las caras ante Perú. Ambos partidos se jugarán en Stadion Fisht de Sochi.

