El último fin de semana previo al receso por fecha FIFA, el delantero chileno Damián Pizarro volvió a sumar minutos en Le Havre, durante la igualdad de su equipo por 2-2 ante Rennes por la séptima fecha de la Ligue 1 en Francia.

El surgido en Colo Colo comienza a ver acción en su nuevo equipo, quien no le permitió asistir al Mundial Sub 20 para jugar por la Selección de Nicolás Córdova, aunque desde el club dueño de su pase, Udinese, no ocultan su preocupación.

¿Qué ocurrió? El medio partidario Tutto Udinese reveló que en Italia miran con nerviosismo el presente que vive Pizarro en Le Havre, pues la idea era que sumara más minutos en cancha para así volver con todo al elenco de Friuli, más eso no ocurre.

Preocupación en Italia por nivel de Damián Pizarro

La publicación afirma que el delantero chileno “llegó a Francia en busca de fortuna, pero hasta el momento aún no la encuentra. Sólo disputó 26 minutos en cancha y no tiene la regularidad que esperaba con la camiseta del Le Havre”.

“El objetivo es que el jugador nacido en 2005, que tiene un enorme potencial de crecimiento, consiga ganar experiencia en una competencia como la Ligue 1″, agrega Tutto Udinese sobre Damián Pizarro, quien sólo aparece en suelo galo como hombre de alternativa.

¿Qué dicen en Le Havre del chileno?

El entrenador del elenco francés Didier Digard, señaló sobre Pizarro que “aún no está al ciento por ciento técnicamente. Tiene un perfil muy diferente. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego“.

¿Cuánto jugó el ex Colo Colo?

El atacante nacional jugó 26 minutos en dos encuentros por Ligue 1 con Le Havre, sin sumar goles ni asistencias. Mientras que estuvo en el banco de suplentes en otros dos compromisos.

