Mientras Colo Colo sigue luchando por agarrar un cupo a Copa Sudamericana, en Blanco y Negro ya alistan el plantel para el próximo año. Y para ello, quieren irse a la segura con figuras de la actual Liga de Primera.

Si ya avisaron que Mauricio Isla tiene los días contados, en Macul sonó inicialmente Jorge Espejo. El lateral de Audax Italiano fue la primera opción que barajó la dirigencia alba, aunque los Tanos tienen prioridad para usar de la opción de compra a Cobreloa.

Por eso, en el Estadio Monumental ya se mueven con otra opción en el torneo, apuntando al líder y equipo revelación, Coquimbo Unido. Un actual seleccionado nacional apareció firme como opción para reforzar el equipo.

Colo Colo apunta a Coquimbo

Francisco Salinas es la nueva carta que baraja Colo Colo para reforzar su defensa en la próxima temporada. El lateral diestro ha sido una de las figuras de Coquimbo Unido, equipo que está a un paso de ser campeón.

Francisco Salinas en uno de sus goles en Coquimbo /Photosport

“El lateral derecho de Coquimbo Unido está en carpeta de Colo-Colo para 2026, en el Monumental buscarán renovar con caras nuevas algunos sectores de la cancha y quieren un lateral derecho”, avisó el periodista “Maestro Pichanguero”.

Según la misma fuente especialista en mercado de pases chileno, la opción es real y en Coquimbo ponen condiciones para negociar por él. Esto, ya que “me cuentan que Salinas es opción por su gran desempeño durante este 2025, si el Cacique hiciera una propuesta formal, deben negociar con los piratas directamente”.

Francisco Salinas /Photosport

Lo anterior, ya que en el Barbón hicieron uso de la opción de compra que tenían con el jugador, tras arribar a préstamo desde Unión San Felipe, donde saltó en la Primera B.

