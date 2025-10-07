El 2025 se acerca a su fin y con ello, los grandes equipos comienzan a preparar la próxima temporada y los primeros rumores de fichajes ya empiezan a surgir, donde se reveló que Universidad de Chile y Universidad Católica, tendrían los ojos puestos en el mismo jugador.

Actualmente, en el Campeonato Nacional, Universidad de Chile marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 39 puntos y en zona de clasificación a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Por su parte, Universidad Católica está en el quinto puesto, con la misma cantidad de puntos y también entrando en esa competencia internacional.

Asimismo, ambas escuadras están a solo dos puntos de O’Higgins, quien va en el segundo lugar de tabla, puesto que da un cupo para clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores. Por lo mismo, ambas escuadras ya piensan en el 2026 y hay una figura de un rival que despertó el interés.

El jugador que esta en la mira de la U y la UC

Según revela Renzo Luvecce, también conocido como “El maestro pichangero”, Matías Palavecino, jugador de Coquimbo Unido, llamó la atención de los cuadros universitarios.

El jugador termina su contrato con los Piratas este 2025, por lo que los clubes inmediatamente manifestaron su interés en él. “Me cuentan que desde las Universidades hicieron un par de llamados a su entorno para saber más de su situación contractual a futuro”.

Revelan que el jugador querría seguir en Chile.

Agregando que debido a su desempeño, donde se ha convertido en una de las figuras del cuadro que lidera el Campeonato Nacional, es posible que reciba distintas ofertas, a lo que se suma que no ha renovado su vínculo con los Piratas.

“Seguramente conversarán con la dirigencia en un par de semanas para ver una posible renovación, pero La U y UC ya piensan en 2026. Si queda libre, es buen negocio para ellos”, añadiendo que desde el extranjero también piensan en Palavecino.

“Me indican que podría aparecer algo desde MX o al otro lado de la Cordillera, aunque no hay nada hasta el momento“. Asimismo, recalcó que la intención del jugador, que lleva 6 goles esta temporada, es seguir jugando en Chile.

