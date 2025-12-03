Es tendencia:
Campeonato Nacional 2025

Programación Fecha 30 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Revisa el detalle de la programación completa de la 30° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Este viernes comienza la Fecha 30 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Colo Colo vs. Audax italiano, con los albos en el octavo lugar de la tabla y los itálicos más arriba en el quinto puesto del Campeonato Nacional, luchando por un puesto en Copa Sudamericana.

Entre los duelos que destacan está Coquimbo vs. Unión Española, con el cuadro pirata que sigue sumando puntos como campeón. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 30 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

  • Palestino vs. Huachipato – 20:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium, HBO MAX.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Claro ArenaTNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Deportes Iquique vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Coquimbo Unido vs. Unión Española – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Deportes Limache vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • O’Higgins vs. Everton – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium, HBO MAX.
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

  • Coquimbo vs. Audax Italiano – 18:00 horas, en el Estadio Monumental – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Ñublense vs. Cobresal – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – TNT Sports Premium y HBO MAX.
