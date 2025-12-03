Este viernes comienza la Fecha 30 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Colo Colo vs. Audax italiano, con los albos en el octavo lugar de la tabla y los itálicos más arriba en el quinto puesto del Campeonato Nacional, luchando por un puesto en Copa Sudamericana.

Entre los duelos que destacan está Coquimbo vs. Unión Española, con el cuadro pirata que sigue sumando puntos como campeón. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 30 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Palestino vs. Huachipato – 20:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium, HBO MAX.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Universidad Católica vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Claro Arena – TNT Sports Premium, HBO MAX.

– 18:00 horas, en el Claro Arena Deportes Iquique vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium, HBO MAX.

Coquimbo Unido vs. Unión Española – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium, HBO MAX.

Deportes Limache vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium, HBO MAX.

O’Higgins vs. Everton – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium, HBO MAX.

ver también Este es el ‘DT ideal’ para la U tras la salida de Gustavo Álvarez, según la inteligencia artificial

DOMINGO 7 DE DIC IEMBRE