Este es el ‘DT ideal’ para la U tras la salida de Gustavo Álvarez, según la inteligencia artificial

Una sorpresa se vivió este martes en la previa del duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido por la Liga de Primera, luego de que, en la conferencia de prensa anterior al encuentro, Gustavo Álvarez anunciara su salida de la banca al término de la temporada 2025.

Entre los motivos expuestos por el DT que llegó el 2024 a la U se encuentran el desgaste físico y algunos desencuentros con Azul Azul. Si bien les deseó lo mejor, afirmó que lo más “saludable” para el club es “un cambio de entrenador” para el próximo año, descartando además tener alguna oferta de trabajo en el extranjero.

En ese contexto, en RedGol nos adelantamos a este escenario. Y aunque la U aún está en plena lucha por el Chile 2, le consultamos a la inteligencia artificial quién sería el DT ideal para reemplazarlo, y su respuesta nos sorprendió.

La IA elige al ‘DT ideal’ para la U tras la salida de Álvarez

En esta oportunidad utilizamos Gemini, IA de Google y una de las más importantes de este tipo. Fue en ese contexto donde le preguntamos por el DT ideal para los azules una vez que Álvarez deje la banca, a lo que respondió lo siguiente:

Considerando el contexto actual del club (la lucha por cupos internacionales, la necesidad de consolidar un proyecto a largo plazo y la historia reciente de la institución), un entrenador ideal para Universidad de Chile debería cumplir con varios criterios clave: 1. Experiencia en equipos grandes y presión. 2. Estilo ofensivo y propositivo (ADN Azul). 3. Fomento y desarrollo de las fuerzas básicas.

Tras ello, fue que nombró a Ariel Holan y Francisco Meneghini como los candidatos perfectos para la U. Con respecto al ex UC, hoy DT campeón con Rosario Central de Argentina, señaló que “es una gran opción por trayectoria y títulos en el medio, aunque su disponibilidad y costo son la gran barrera”.

¿Y sobre el ‘Paqui’? La IA agregó que es un “excelente candidato, actualmente dirige a O’Higgins, pero si la U busca un proyecto moderno, accesible y a largo plazo que se enfoque en desarrollar una identidad ofensiva y potenciar a los jóvenes de la cantera, Francisco Meneghini sería la mejor opción” cerró.

Otros nombres que nombró, aunque con menor favoritismo, son Martín Palermo, hoy peleando el descenso con Fortaleza, José Luis Sierra y Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, recientemente presentado en Olimpia.

