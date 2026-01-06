Universidad de Chile vivió un tenso momento en la conferencia de presentación de Eduardo Vargas como refuerzo, con una pregunta que incomodó al director deportivo Manuel Mayo.

En medio de los rumores del mercado de fichajes para la temporada 2026 en la U, se apuntó que los azules ahora “rompen el chanchito” para buscar nombres para Paqui Meneghini, algo que no fue similar con Gustavo Álvarez a la cabeza.

Un dardo al corazón de Azul Azul tras la polémica salida del entrenador argentino, en medio de varias negociaciones por delanteros en operaciones que significarán un alto costo para la U.

Por lo mismo, Manuel Mayo se tuvo que tomar un tiempo para responder y no pasar por encima del proceso de Álvarez, además de aprovechar de desmentir millonarios montos que se hablan.

Manuel Mayo dijo que no hay diferencias del proceso de fichajes de Álvarez con el de Paqui. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El presupuesto de refuerzos en la polémica en la U

El contexto de la pregunta fue en relación a una declaración de Michael Clark, al hablar de la austeridad para los refuerzos, comparado con que ahora se habla de millones para ofrecer, por ejemplo, por Octavio Rivero.

“En el caso de los últimos años llegaron jugadores de jerarquía, llegaron, salvo Eduardo, casi todos los jugadores que habíamos definido para que llegaran. No recuerdo la declaración del presidente, no es que antes no se invertía y ahora sí”, explicó Manuel Mayo.

Fue el momento en que el director deportivo abrió un poco más la respuesta para desmentir algunas cosas, dejando en claro que, según su versión, no se saldrán de presupuesto.

“A mi me incomoda hablar de montos y esos montos que dicen no están alineados con el presupuesto del club. No corresponde hablar de los sueldos de las personas, a nadie le acomoda. Es parte del trabajo, que me asignan un presupuesto donde hay que ponerse creativo, cada fichaje es difícil. Hay un millón de cosas por negociar, ingeniárselas para poder traer los jugadores”, finalizó.

