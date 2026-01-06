La U de Chile se está moviendo con todo para reforzar su ataque en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Romántico Viajero concretó el regreso de Eduardo Vargas, pero no se conforma y va por dos nombres más, con un jugador prácticamente listo y otro en el aire.

Se espera que durante esta semana el elenco estudiantil presente de manera oficial a Juan Martín Lucero, aunque puede haber más novedades. Y es que en el CDA no se rinden en su deseo de poder contar con Octavio Rivero, al que vienen buscando desde el año pasado.

Las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra dejan un vacío que Francisco Meneghini quiere cubrir a toda costa. La dirigencia apunta al atacante del Barcelona de Guayaquil, aunque evitan nombrarlo para que no haya problemas.

La U le hace ojitos a Octavio Rivero para que acepte venir

El nombre de Octavio Rivero desde el año pasado que está rondando en la U y parece que el 2026 finalmente lo lograrán. El delantero está viviendo un complejo momento con la dirigencia del Barcelona de Guayaquil y todo indica que partirá, con el Bulla siendo el único que ha hecho una oferta.

Octavio Rivero recibió un claro guiño desde la U. Foto: Barcelona de Guayaquil.

Manuel Mayo, director deportivo del elenco estudiantil, habló en la presentación de Eduardo Vargas al respecto y fue categórico. “No me voy a referir a jugadores que tienen club vigente. Lo de Edu lo respondí siempre porque es un ídolo del club, estaba claro que queríamos su vuelta y merecía ese espacio. Personalmente estaba convencido de que iba a volver“.

Publicidad

Publicidad

“El tema de los delanteros es difícil, son jugadores muy cotizados en todos los mercados y no es fácil encontrar ese delantero específicamente con las característica que uno necesita. Los que salieron no lo hicieron nada, pero con Francisco conversamos y necesitamos otras características”, complementó.

Aunque el directivo de la U remarcó que a Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero podría sumarse un nombre más, siendo Octavio Rivero el apuntado. “Queremos dos o tres delanteros, uno ya está acá. Edu da muchas variantes y escuché muchas preguntas de su estado físico actual, fue el mejor en su examen antropométrico“.

ver también “Algo me gritó…”: el mea culpa de Eduardo Vargas tras dejar a la U sin título y Libertadores

En esa misma línea, dijo que Turboman podrá mostrar su mejor versión en 2026. “En su caso, la edad no ha sido un problema. Está bien físicamente, es un profesional y viene en un buen momento. Con Paqui se va a potenciar aún más“.

Publicidad

Publicidad

Aunque para cerrar el tema de Octavio Rivero, Manuel Mayo remarcó que “las obsesiones, más que eso, son convicciones. No lo digo en ese caso en específico, pero en cualquier cosa con la que uno esté convencido, más que obsesión es más una convicción, dependiendo de donde se mire“.

“No me voy a referir a ellos pero diré lo que dije el otro día: buscamos jugadores de jerarquía y recorrido. Otras veces buscamos jugadores más jóvenes o proyectos, ahora son más con trayectoria como Eduardo. Tienen que tener jerarquía frente al arco, en el juego y, como hemos visto con Francisco, que conecten bien con el juego y no se sean sólo finalizadores. Que puedan apoyarse, descargar y tengan la calma y jerarquía para ayudarnos en esos partidos que se puedan definir por esa jugada“, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Octavio Rivero en 2025?

La U sigue tentando a Octavio Rivero luego de que disputara 38 partidos oficiales con Barcelona de Guayaquil en la temporada 2025. En ellos aportó con 14 goles y no tuvo asistencias en los 2.842 minutos dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad