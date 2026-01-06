Universidad de Chile vivió la presentación oficial de Eduardo Vargas, instancia en la cual hablaron de otros refuerzos. Fue ahí donde dejaron claro cuántos delanteros arribarán.

En el Bulla hace rato que tienen problemas en ataque e intentarán darle fin a esta situación en el 2026. Para esto, el primero en arribar fue Turboman, pero con el oriundo de Renca no se terminan las llegadas, de acuerdo a la dirigencia de los Azules.

Los delanteros que arriban a U. de Chile

En el presente mercado Universidad de Chile perdió a Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio, quienes finalizaron sus respectivos contratos. Por esta razón, Manuel Mayo, gerente deportivo del club, avisó a cuántos delanteros traerán para esta temporada.

“Hemos conversado con Paqui y necesitamos otras características, queremos tres delanteros, uno está acá. Edu puede jugar de muchas variantes, por las puntas, como centrodelantero y en sus mediciones fue el mejor. Está en un gran momento físico. La edad no ha sido un problema, está bien físicamente, viene en un buen momento“, indicó el directivo, llenando de flores a Turboman.

Los dos nombres que más han sonado en las últimas horas son los de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, ambos con pasado en Colo Colo, pero delanteros de área con muy buenos antecedentes. Si bien Mayo no quiso profundizar en ellos, describió lo que buscan.

“No me voy a referir a ellos. Son cosas que asumen ustedes. Buscamos delanteros de jerarquía con recorrido, en otras posiciones buscamos más jóvenes, proyectos. Por eso llega Eduardo. Tienen que tener jerarquía frente al arco y que se conecten con el juego, no nos sirve los que sean únicamente finalizadores. Necesitamos que se apoyen y descarguen bien, luego que tengan calma frente al arco en partidos cerrados”, aseguró.

Lucero jugó en el 2022 en Colo Colo. Imagen: Photosport

Universidad de Chile jugará la Copa Sudamericana en el 2026, por lo que necesita un plantel de jerarquía para volver a luchar a nivel internacional y tapar las salidas de sus atacantes. Todavía deben llegar dos delanteros más al plantel de Francisco “Paqui” Meneghini.