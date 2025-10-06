Universidad Católica pasa por un buen momento en el Campeonato Nacional, donde ya comienza a pensar en el 2026 y las posibles competencias internacionales que podría enfrentar, por lo mismo, ya comienzan las negociaciones para asegurar a sus figuras y uno de ellos ya habría renovado.

Los cruzados marchan en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 39 puntos que, de finalizar así la Liga de Primera, los inscribe en la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Pero también, el equipo esta a solo 2 puntos de O’Higgins, que va en el segundo lugar, puesto que asegura el cupo en Copa Libertadores.

El jugador que asegura su renovación con Universidad Católica

Ante esto, el equipo busca reforzarse para el 2026 y según revela el periodista César Luis Merlo, Jhojan Valencia se queda en la Franja. “Católica tiene negociaciones avanzadas para renovarle“, comentó de entrada en sus redes sociales.

Jhojan Valencia estaría cerca de cerrar su renovación con la UC/Photosport

Agregando que el jugador que llegó este 2025 “Si bien cumplió los objetivos para extender automáticamente, las partes charlan para que haya un acuerdo que contemple una mejora salarial y una mayor duración del contrato”.

En la misma línea, comenta que el jugador ve con buenos ojos seguir en la Franja por más tiempo

La carrera de Jhojan Valencia

El mediocampista colombiano de 29 años inició su carrera profesional en 2015 con Deportivo Cali, donde permaneció hasta 2021, disputando 65 encuentros y marcando un gol.

Durante ese tiempo, sumó experiencia a través de dos préstamos en 2017 vistió la camiseta de Cúcuta Deportivo, y entre 2018 y 2019 defendió los colorares de Unión Magdalena, acumulando 69 presentaciones y dos tantos.

En 2022 dio el salto al fútbol internacional al unirse a Austin FC de la MLS, donde disputó 68 partidos hasta 2024. Finalmente, en 2025, el jugador colombiano se incorporó a Universidad Católica.

