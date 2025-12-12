Universidad Católica comienza a pensar en lo que será la próxima temporada y con ello, ya ha renovado a distintas de sus figuras. Sin embargo, hay algunos jugadores cuyos futuros con el equipo aún no han definido, siendo uno de ellos Jhojan Valencia.

Hace algunos días, el jugador fue captado sacando sus pertenencias de San Carlos de Apoquindo, lo que alimentó los rumores sobre su posible salida.

“Aún no tenemos respuesta. Ya llevamos más de un mes esperando que respondan la solicitud que le hicimos. Habíamos hablado en un principio algo salarial, alguna mejora, en enero se habló que si nos llegaba a ir bien, gracias a Dios las cosas salieron como lo veíamos, entonces no han cumplido”, señaló el jugador a los medios.

El giro sobre el futuro de Jhojan Valencia

A pesar de que hay grandes rumores sobre la posible salida del jugador de la Franja, el periodista experto en mercado de fichaje, César Luis Merlo, reveló que las negociaciones continúan.

ver también ¡Pensando en Libertadores! Afirman que U Católica hará poda masiva y 7 jugadores saldrían del club

“Universidad Católica y Jhojan Valencia tuvieron una nueva ronda de negociaciones, pero aún no hay acuerdo por la renovación de contrato. El colombiano sigue teniendo como prioridad seguir en los cruzados”, escribió.

El jugador sumó 28 partidos disputados esta temporada, entregando 7 anotaciones, cerrando así su primera temporada con los Cruzados.

Publicidad

Publicidad

Jhojan Valencia busca seguir en la UC, pero aún no se cierra su renovación/Photosport

El club fuera de Chile que busca el fichaje de Valencia

Según lo señalado por Bruno Sampieri en su canal de YouTube y acorde a lo que recoge Punto Cruzado, el jugador colombiano recibió una oferta desde México, específicamente del Puebla, quienes ya habrían realizado una oferta por el jugador.

Asimismo, señalan que esta no sería la primera vez que el equipo busca el fichaje del jugador. La escuadra mexicana pasa por un tenso momento en la Liga MX, donde se ubica en el último puesto con tan solo 12 puntos.

Publicidad